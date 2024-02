PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili i giochi gratis di febbraio 2024

Da questo momento è ufficialmente disponibile il nuovo aggiornamento del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, con tanti nuovi giochi gratis da scaricare per gli utenti iscritti ai servizi in abbonamento.

A differenza di quanto accade con il piano Essential, PS Plus Extra e Premium (trovate gift card dedicate su Amazon) vi permettono di accedere a un catalogo in continua espansione, ma senza dover riscattare alcun gioco.

La line-up di febbraio 2024 si è rivelata particolarmente interessante, con giochi come Assassin's Creed Valhalla, Tales of Arise e Need for Speed Unbound in prima fila: tutte produzioni che potete provare da adesso senza costi aggiuntivi, a patto ovviamente di essere iscritti al servizio in abbonamento.

Di seguito vi riportiamo dunque la lista completa di nuovi giochi gratis disponibili da adesso su PlayStation Plus Extra e Premium, con ben 13 aggiunte:

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di febbraio 2024

Assassin's Creed Valhalla | PS4, PS5

| PS4, PS5 LEGO Jurassic World | PS4

| PS4 LEGO Worlds | PS4

| PS4 Need for Speed Unbound | PS5

| PS5 Roguebook | PS4, PS5

| PS4, PS5 Rogue Lords | PS4

| PS4 Tales of Arise | PS4, PS5

| PS4, PS5 Tales of Zestiria | PS4

| PS4 The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition | PS5

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di febbraio 2024

Jet Rider 2 | PS4, PS5

| PS4, PS5 Resistance: Retribution | PS4, PS5

| PS4, PS5 Tales of Symphonia | PS4, PS5

| PS4, PS5 Tales of Vesperia | PS4, PS5

Tutte queste grandi produzioni sono già scaricabili da adesso sulle vostre console: dovrete semplicemente accedere alla sezione dedicata a PS Plus e consultare il catalogo giochi, dove troverete tutte le ultime aggiunte al servizio.

L'aggiornamento significa anche che ben 10 giochi gratis non sono più disponibili da adesso: vi terremo prontamente aggiornati non appena saranno svelati i prossimi titoli che lasceranno l'abbonamento.

Cogliamo inoltre l'occasione per ricordarvi di riscattare i giochi gratis di PS Plus Essential, qualora non li abbiate ancora aggiunti alla vostra raccolta di titoli gratuiti.