PlayStation Plus, disponibili i giochi gratis di febbraio 2024

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis offerti da PlayStation Plus Essential per il mese di febbraio 2024: una line-up molto interessante, considerando che c'è anche un nuovo omaggio al day-one già giocabile.

Ci riferiamo naturalmente a Foamstars, nuova produzione multiplayer simile a Splatoon realizzata da Square Enix in esclusiva su PS5 e PS4: per il primo mese sarà disponibile esclusivamente su PlayStation Plus, poi diventerà a pagamento per tutti coloro non lo abbiano già riscattato.

Advertisement

Ovviamente, se lo aggiungerete alla vostra raccolta resterà gratis per sempre a patto di restare abbonati (trovate gift card dedicate su Amazon), ma non è ovviamente l'unico titolo mensile: a febbraio 2024 vengono offerti in omaggio anche gli intriganti Rollerdrome e Steelrising.

Potete aggiungerli alla raccolta accedendo alla sezione dedicata a PlayStation Plus sulle vostre console o, più comodamente, accedendo ai seguenti link ufficiali:

Tutti i nuovi giochi gratis resteranno disponibili fino a martedì 5 marzo 2024, quando saranno svelati altri omaggi mensili su PlayStation Plus: il nostro consiglio è quello di non rimandare il riscatto e approfittarne subito, così da non rischiare di dimenticarvene.

Come anticipavamo in apertura, il gioco più "importante" del mese è con buona probabilità Foamstars: se siete curiosi di saperne di più prima di procedere al riscatto e al download, vi lasciamo alla nostra anteprima dedicata.

Nei prossimi giorni dovrebbero invece arrivare gli annunci dedicati al catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium: non appena ne sapremo di più sui giochi in arrivo vi terremo come sempre prontamente informati sulle nostre pagine.

Potete però ingannare l'attesa provando ben 10 giochi gratis che stanno per lasciare il catalogo: saranno rimossi proprio non appena arriverà il nuovo aggiornamento.

Nel frattempo, se siete già iscritti a PlayStation Plus Essential, vi consigliamo di controllare le vostre e-mail: potreste essere stati selezionati per uno sconto speciale sugli abbonamenti Extra e Premium.