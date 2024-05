PlayStation Plus Extra, disponibile da oggi un nuovo gioco gratis al day-one

Tra poche ore sarà ufficialmente disponibile per tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium un nuovo gioco gratis al day-one, che chiuderà ufficialmente la line-up annunciata per il mese di aprile.

Nonostante siamo ormai entrati nel mese di maggio, lo scorso mese erano stati annunciati due ingressi al day-one che, non essendo ancora usciti, sarebbero stati rilasciati solo in seguito.

Il primo di questi era il commovente Tales of Kenzera ZAU, mentre il secondo gioco gratis sarà scaricabile da oggi: si tratta di Animal Well, un metroidvania realizzato con una deliziosa pixel art.

In questo mondo ricco di segreti incontrerete tantissimi animali, sia cortesi che ostili, cercando di sopravvivere a ciò che si nasconde tra le ombre.

Questa affascinante produzione pubblicata da Bigmode sarà ufficialmente disponibile per il download dalle ore 15.00 italiane: se siete iscritti a PlayStation Plus Extra (trovate una gift card su Amazon), non dovrete spendere nemmeno un centesimo in più.

Un ultimo omaggio dunque molto interessante per il catalogo, in attesa di scoprire quali saranno tutte le novità previste per maggio: al momento sono stati svelati soltanto due giochi, grazie al catalogo Ubisoft+ Classics.

Se volete tenere d'occhio Animal Well e scaricarlo il prima possibile sulle vostre console, trovate la pagina ufficiale del gioco al seguente indirizzo: non appena sarà pubblicato, basterà effettuare il login con il vostro account ed aggiungere il titolo alla vostra raccolta.

Vi auguriamo dunque buon divertimento in anticipo con questo nuovo omaggio su PlayStation Plus Extra e Premium: se dovessero essere svelate ulteriori novità, vi aggiorneremo come sempre il prima possibile sulle nostre pagine.

Nel frattempo, vi consigliamo di prestare particolare attenzione ai giochi gratis in uscita dal servizio: più di 25 titoli non saranno più disponibili, e tra questi c'è perfino l'esclusiva PlayStation Horizon Zero Dawn Complete Edition.