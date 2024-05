PlayStation Plus Extra, i primi 2 giochi gratis di maggio arrivano da Ubisoft

In attesa di scoprire quale sarà l'aggiornamento completo del Catalogo giochi di PlayStation Plus Extra e Premium di maggio, oggi siamo già in grado di svelarvi i primi due giochi gratis del mese, annunciati con qualche giorno di anticipo.

L'aggiornamento arriva infatti grazie a Ubisoft, che nelle scorse ore ha svelato due nuovi titoli pronti ad aggiungersi al catalogo Ubisoft+ Classics, incluso senza costi aggiuntivi sui piani Extra e Premium del servizio in abbonamento di PlayStation (trovate una gift card dedicata su Amazon).

Come riportato da PlayStation LifeStyle, nel mese di maggio si aggiungeranno al catalogo The Settlers: New Allies e Watch Dogs, che dovrebbero essere disponibili nel momento stesso in cui si svolgerà l'aggiornamento del catalogo, corrispondente con buona probabilità al 21 maggio 2024.

The Settlers: New Allies è un gioco strategico con battaglie in tempo reale e meccaniche di costruzione dettagliate, con tre fazioni tra cui scegliere e battaglie online in grado di supportare fino a 8 giocatori in contemporanea.

Watch Dogs ha invece bisogno di ben poche presentazioni: si tratta di un action adventure open world uscito ormai quasi 10 anni fa, che nei piani iniziali di Ubisoft avrebbe dovuto rappresentare un potenziale rivale di GTA.

Entrambe queste produzioni potranno dunque essere vostre gratuitamente con un abbonamento PlayStation Plus Extra o Premium a partire da questo mese: tutti gli altri giochi del catalogo dovrebbero invece essere annunciati durante la prossima settimana.

Ovviamente, se dovessero emergere ulteriori novità al riguardo, vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, restando in tema di novità, vi ricordiamo che proprio da domani potrete scaricare un nuovo gioco gratis al day-one: Animal Well sarà aggiunto al catalogo come update finale dei giochi di aprile.

Non dimenticatevi inoltre che dalla scorsa giornata sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Essential: ricordatevi di riscattarli il prima possibile.