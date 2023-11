PlayStation Plus, ecco i giochi gratis di dicembre 2023

PlayStation Plus si aggiorna anche a dicembre con i nuovi giochi gratis con una selezione di titoli per le ultime generazioni di PlayStation.

I giochi gratis, che sono disponibili su PlayStation 4 e PlayStation 5, sono a disposizione di tutti gli abbonati a PlayStation Plus, anche nella nuova dimensione dell’abbonamento.

L'annuncio è arrivato come sempre dal PlayStation Blog dove vengono illustrati i titoli gratis disponibili per il prossimo mese da poter riscattare sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4 per tutti gli abbonati.

I giochi gratis di dicembre 2023 per gli abbonati al servizio di PlayStation sono:

Lego 2K Drive | PS4,PS5

| PS4,PS5 Powerwash Simulator | PS4, PS5

| PS4, PS5 Sable | PS5

Lego 2K Drive, Powerwash Simulator e Sable saranno disponibili per i membri PlayStation Plus Essential, Extra e Premium da martedì 5 dicembre a lunedì 1 gennaio. La lineup del catalogo dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre verrà rivelata nel corso di questo mese.

Gli abbonati PlayStation Plus avranno tempo fino al 4 dicembre per aggiungere Mafia II: Definitive Edition, Dragon Ball: The Breakers e Aliens Fireteam Elite alla propria collezione di giochi usati, prima che escano dall'offerta dei giochi mensili di PlayStation.

Per poter usufruire di questi giochi gratis avete bisogno almeno di un abbonamento Essential, ma sono inclusi anche in Extra e Premium.

Per tutti gli approfondimenti relativi a PlayStation Plus vi raccomandiamo la nostra guida. Sulla nostra testata trovate anche delle ricche guide dedicate ai giochi inclusi in PlayStation Plus Extra – il livello intermedio, che aggiunge ai benefici di Essential una libreria on demand – e ai giochi inclusi in PlayStation Plus Premium – il livello massimo, che aggiunge anche dei giochi classici e la possibilità di fruirne alcuni tramite cloud.

