PlayStation Plus, disponibili i giochi gratis di maggio 2025

Da questo momento potete ufficialmente iniziare a riscattare i nuovi giochi gratuiti di PlayStation Plus Essential: la line-up di maggio 2025 è disponibile per tutti gli utenti iscritti al servizio.

Anche questo primo martedì del mese potrete dunque aggiungere alla vostra collezione 3 nuovi giochi gratis molto interessanti, uno dei quali sarà disponibile esclusivamente su PS5: naturalmente, per poterli scaricare dovrete assicurarvi di avere un account regolarmente iscritto all'abbonamento (trovate gift card apposite su Amazon).

Senza ulteriore indugio, vi lasciamo dunque alla lista completa di nuovi giochi gratis da riscattare per questo mese:

PlayStation Plus: giochi gratis di maggio 2025

La perla del mese è sicuramente Balatro, il sorprendente poker roguelike di LocalThunk che ha saputo sorprendere il pubblico: è stato infatti candidato a diversi GOTY 2024, rivelandosi anche il vincitore dei GDC Awards 2025.

I nuovi giochi gratis offerti da PlayStation Plus Essential sono dunque già disponibili per il riscatto: potete aggiungerli alla vostra raccolta direttamente dai link che vi abbiamo proposto più sopra oppure sulle vostre console PlayStation, nella sezione dedicata al servizio.

Vi ricordo come sempre che la line-up mensile verrà rinnovata il primo martedì del prossimo mese: di conseguenza, avete tempo fino all'1 giugno per aggiungerli alla vostra collezione.

Il mio consiglio è di procedere il prima possibile, dato che potrete continuare a scaricarli in qualunque momento anche dopo la fine del mese. A patto ovviamente di essere ancora iscritti a PlayStation Plus Essential, ovviamente.

Siamo ancora in attesa di scoprire quali saranno i giochi gratuiti aggiunti al Catalogo di PS Plus Extra e Premium: vi terremo informati sulle nostre pagine non appena arriveranno annunci ufficiali in merito.

Nel frattempo, vi ricordiamo che a breve non saranno più disponibili ben 22 videogiochi, tra i quali ci sono anche alcuni tra i titoli più apprezzati e perfino una saga PlayStation. Vi consiglio, di conseguenza, di provarli tutti il prima possibile.