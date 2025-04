A maggio 22 giochi gratis lasciano PS Plus Extra e Premium

Brutte notizie per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium: il mese di maggio porterà con sé la rimozione di ben 22 giochi dal catalogo disponibile per gli utenti delle due versioni avanzate del servizio.

A differenza di PS Plus Essential, che offre solo l’accesso a una selezione mensile di titoli scaricabili, Extra e Premium includono un'ampia libreria in continua rotazione (e potete trovare gift card su Amazon). E questa rotazione, a quanto pare, sta per colpire duramente.

La parte più sorprendente di questa ondata di rimozioni riguarda la presenza di tre esclusive PlayStation tra i giochi in uscita: Infamous: Second Son, Resistance: Fall of Man e Resistance 2.

Parliamo di titoli prodotti internamente da Sony, quindi teoricamente non vincolati a licenze esterne. La loro esclusione dal catalogo PS Plus appare quanto meno curiosa, se non inspiegabile.

Oltre a queste esclusive, spariranno anche giochi di grosso calibro come Batman: Arkham Knight, Bloodstained: Ritual of the Night, Enter the Gungeon, Ghostrunner, Grand Theft Auto V, Payday 2, The Sims 4: Island Living e The Walking Dead: Saints and Sinners, solo per citarne alcuni.

Alcuni di questi titoli sono vere e proprie perle, altri rappresentano pezzi importanti nel panorama dei giochi indie o VR, e la loro assenza si farà sentire.

Ad oggi, Sony non ha ancora specificato il motivo per cui queste rimozioni avverranno, né ha fornito una data precisa per l’uscita dei giochi, ma la tradizione suggerisce che l’abbandono avverrà intorno alla metà del mese.

Per ora, chi è interessato a giocare uno di questi titoli ha ancora qualche settimana di tempo per farlo, ma conviene non aspettare troppo.

Siamo sinceri: che Sony tolga giochi di terze parti è comprensibile, vista la questione delle licenze. Ma quando inizia a rimuovere titoli che possiede in casa, come Infamous o Resistance, la scelta appare quantomeno discutibile.

È difficile non pensare a una mossa commerciale per incentivare l’acquisto dei titoli fuori dal PS Plus, magari in vista di sconti o offerte. Oppure è un segnale di cambiamento nella strategia del servizio, magari in preparazione a una nuova infornata di giochi o a una revisione dell’offerta.

Nel mentre, vi consiglio di non perdere i 6 giochi messi a disposizione gratuitamente per gli abbonati ad aprile