Balatro è il GOTY degli sviluppatori: tutti i vincitori dei GDC Awards 2025

Anche quest'anno si sono svolti i Game Developers Choice Awards 2025, la cerimonia di premiazione che ha visto sviluppatori provenienti da tutto il mondo riunirsi per scegliere i migliori videogiochi dell'anno.

Se l'anno scorso avevamo visto gli autori eleggere Baldur's Gate 3 come miglior produzione dell'anno, nell'ultima edizione c'è stato un vincitore a sorpresa: il GOTY 2024 degli sviluppatori è Balatro, il poker roguelike che ha saputo conquistare tutto il mondo.

Ma non è stato affatto l'unico riconoscimento conquistato dal successo di LocalThunk (lo trovate in versione fisica su Amazon), dato che ha saputo conquistare in totale ben 4 premi.

Di seguito troverete tutti i vincitori dei GDC Awards 2025, insieme alle rispettive nomination (via Polygon):

GDC Awards 2025: tutti i vincitori

Gioco dell'Anno Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Helldivers 2

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio Menzioni d'onore: Animal Well, Like a Dragon: Infinite Wealth, Satisfactory, UFO 50 Migliore Audio Animal Well

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Final Fantasy 7 Rebirth

Senua’s Saga: Hellblade 2 Menzioni d'onore: Balatro, Lorelei and the Laser Eyes, Metaphor: ReFantazio, Neva , Silent Hill 2 Miglior Debutto 1000xRESIST (Sunset Visitor)

Animal Well (Billy Basso)

Balatro (LocalThunk)

Pacific Drive (Ironwood Studios)

Tiny Glade (Pounce Light) Menzioni d'onore: Manor Lords (Slavic Magic), Mullet Madjack (HAMMER95), The Plucky Squire (All Possible Futures) Miglior Design Animal Well

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Lorelai and the Laser Eyes Menzioni d'onore: Final Fantasy VII Rebirth, Helldivers 2, Satisfactory, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, UFO 50 Premio Innovazione Animal Well

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

UFO 50 Menzioni d'onore: Helldivers 2, Lorelei and the Laser Eyes, Thank Goodness You’re Here!, The Plucky Squire, Tiny Glade Migliore Narrativa 1000xRESIST

Black Myth: Wukong

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor: ReFantazio

Mouthwashing Menzioni d'onore: Final Fantasy VII Rebirth, Frostpunk 2, Life is Strange: Double Exposure, Neva, Senua’s Saga: Hellblade II Migliore Tecnologia Astro Bot

Black Myth: Wukong

Helldivers 2

Senua’s Saga: Hellblade II

Tiny Glade Menzioni d'onore: Animal Well, Call of Duty: Black Ops 6, Dragon Age: The Veilguard, Satisfactory, Tekken 8 Migliori Arti Visive Animal Well

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Metaphor: ReFantazio

Neva Menzioni d'onore: Balatro, Elden Ring Shadow of the Erdtree, Senua’s Saga: Hellblade II, Tiny Glade, Ultros Impatto Sociale 1000xRESIST

Astro Bot

Frostpunk 2

Life is Strange: Double Exposure

Neva Menzioni d'onore: Closer the Distance, Distant Bloom, Dragon Age: The Veilguard, Tales of Kenzera: Zau

L'unico altro gioco che è stato in grado di vincere più di un premio è stato dunque Astro Bot, premiato per il suo comparto sonoro e per il modo in cui ha utilizzato il DualSense a suo vantaggio nel premio Tecnologia.

Oltre al premio GOTY 2024, Balatro è stato invece premiato come miglior gioco di uno sviluppatore debuttante (LocalThunk), per il suo design e per l'innovazione: del resto, l'idea di un poker roguelike poteva sembrare assurda, ma si è rivelata straordinariamente divertente.

E se ancora non l'avete provato, ormai non avete più scuse: è disponibile perfino gratis su Xbox Game Pass.