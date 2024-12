PlayStation Plus, disponibili i giochi gratis di dicembre 2024

Il 2024 di PlayStation Plus sta per concludersi ufficialmente con gli ultimi giochi gratis di Essential dell'anno, relativi al mese di dicembre e che sono disponibili già da ora per il download.

Un appuntamento che coincide con il 30esimo anniversario di PlayStation, ricorrenza celebrata per l'occasione con diversi aggiornamenti nostalgici, ma trattandosi del primo martedì del mese non potevamo mancare 3 nuovi giochi gratis da riscattare.

Di seguito trovate la lista completa dei nuovi omaggi di PlayStation Plus Essential, con tanto di link diretti per procedere al riscatto direttamente via web:

PlayStation Plus: giochi gratis di dicembre 2024

Il gioco più importante del mese è indubbiamente It Takes Two, gioiello cooperativo che ha anche vinto il traguardo di Gioco dell'Anno 2021 alla relativa edizione dei The Game Awards.

C'è da dire che manca comunque un "big" vero e proprio per celebrare nel migliore dei modi il 30esimo anniversario: di conseguenza, sebbene siano comunque titoli divertenti, è inevitabile che non pochi fan siano rimasti delusi dalla selezione mensile di PlayStation Plus Essential.

Ad ogni modo, gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon) potranno già iniziare a scaricare i nuovi giochi gratis sulle proprie console: potete procedere al riscatto sia attraverso i link che vi abbiamo segnalato più sopra oppure direttamente dall'apposita sezione su PS5 e PS4.

Avrete tempo fino al 6 gennaio 2025 per poter fare vostri tutti questi titoli, ma ricordiamo che dopo averli riscattati resteranno scaricabili per sempre, a patto ovviamente di continuare a essere iscritti a PlayStation Plus.

Nelle prossime giornate dovrebbero essere invece annunciati tutti i giochi gratis del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, ma è già arrivata un'importante anticipazione sui classici in arrivo, che faranno felici i fan nostalgici di PS2.