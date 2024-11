I fan sono delusi dai giochi gratis PS Plus per il 30esimo anniversario: «Menefreghisti»

Nelle scorse ore sono stati ufficialmente svelati i giochi gratis di PlayStation Plus per dicembre 2024: gli ultimi omaggi dell'anno non hanno incluso dei veri e propri "big", anche se il titolo che spicca in particolar modo è It Takes Two, vincitore del GOTY 2021.

Era insomma ampiamente prevedibile che la nuova line-up del servizio in abbonamento (trovate gift card per iscrivervi su Amazon) avrebbe fatto fortemente discutere, soprattutto se teniamo in considerazione che si stanno ancora svolgendo i festeggiamenti per il 30esimo anniversario di PlayStation.

Una ricorrenza che, secondo il parere di molti utenti, Sony ha fondamentalmente scelto di ignorare con i nuovi giochi gratuiti mensili, che al momento sembrano aver deluso fortemente le aspettative.

PlayStation LifeStyle segnala infatti numerosi commenti al vitriolo nel post dedicato sul blog ufficiale, che rendono particolarmente evidente la frustrazione della community di fronte a questi giochi gratuiti.

Un commento in particolare non usa mezze misure, ritenendo che questo «è uno dei tentativi più corporativi e menefreghisti» che si ricordino per i festeggiamenti di un 30esimo anniversario.

Ma c'è anche chi ricorda che recentemente PlayStation Plus ha anche aumentato il prezzo dell'abbonamento proprio per promettere una maggiore qualità dei titoli distribuiti: promessa che, secondo il parere degli utenti in questione, fino ad ora non è stata ancora mantenuta.

C'è da dire che comunque non ci sono state soltanto notizie "negative": la community ha anche espresso soddisfazione per i nuovi classici in arrivo su Premium, con i capitoli di Sly Cooper che dovrebbero far felici i più nostalgici.

Le proposte di PlayStation Plus Essential sembrano però aver fortemente frustrato gli appassionati che, nonostante la già citata presenza di un GOTY, le reputano inferiori alle proposte di novembre e degli scorsi mesi.

Vedremo se Sony riuscirà a convincere i più scettici con le proposte del 2025, ovviamente ancora tutte da scoprire.