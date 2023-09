PlayStation Plus, disponibili da ora i giochi gratis di settembre 2023

Da questo momento, tutti i fan iscritti a PlayStation Plus Essential potranno ufficialmente riscattare i nuovi giochi gratis proposti per il mese di settembre: Sony ha infatti appena aggiornato il proprio catalogo con le offerte mensili.

Un aggiornamento che è arrivato non senza qualche polemica, considerando che è stata svelato in contemporanea anche l'aumento dei prezzi — che avrà effetto solo da domani 6 settembre (potete approfittarne risparmiando con le gift card su Amazon) — ma intanto per gli utenti iscritti al servizio è arrivato il momento di provare gli ultimi omaggi del mese.

È chiaro che tra i nuovi titoli più interessanti vi sia senza dubbio il reboot di Saints Row, soprattutto alla luce della chiusura del suo studio di sviluppo annunciata proprio pochi giorni fa: il suo arrivo su PlayStation Plus permetterà ai fan di poterlo scoprire da vicino senza alcun costo aggiuntivo.

Ma ovviamente questo è solo uno dei tre titoli gratuiti che potete riscattare sul vostro account: potete procedere al download direttamente dalle vostre console o, più semplicemente, aggiungerli alla raccolta via browser su PC o smartphone ai seguenti indirizzi ufficiali.

Tutti i nuovi giochi gratuiti del mese resteranno disponibili fino al 3 ottobre alle ore 11:00, dato che in tale data saranno scaricabili i titoli gratuiti del nuovo mese, che ovviamente devono essere ancora svelati.

Ricordiamo che riscattandoli avrete però la possibilità di scaricarli per sempre, anche dopo l'effettiva scadenza, dato che saranno associati al vostro account. L'unica condizione necessaria è di restare comunque iscritti almeno a PlayStation Plus Essential, per poter continuare ad accedere a tutti i vostri omaggi.

Resta naturalmente da capire quale sarà la reazione complessiva degli utenti, almeno per quanto riguarda PS Plus Essential: a causa degli aumenti di prezzo, molti fan hanno già iniziato a cancellare i servizi in abbonamento.