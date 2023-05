PlayStation Plus Collection, ultimo giorno disponibile per riscattare 19 giochi gratis

A partire da domani 9 maggio 2023 non sarà purtroppo più possibile riuscire a riscattare i giochi gratis della PlayStation Plus Collection: Sony si sta ufficialmente preparando a rimuovere questi omaggi, che dovrete aggiungere alla vostra raccolta il prima possibile.

Per celebrare il lancio di PS5 (la trovate su Amazon), Sony aveva pensato di proporre un'interessantissima line-up di giochi gratis, riscattabili soltanto dagli utenti che possiedono la console next-gen e il servizio in abbonamento.

Advertisement

Proprio come già accade per i giochi Essential — ricordatevi di riscattare gli omaggi di maggio, se non l'avete già fatto — anche questi titoli resteranno per sempre nel vostro catalogo, ma sarà necessario prima riscattarli.

Tra meno di 24 ore non sarà più possibile riuscire a riscattare i seguenti giochi gratis, come aveva annunciato Sony lo scorso febbraio: vi consigliamo di dare un'occhiata alla seguente lista completa e assicurarvi di entrarne in possesso prima che sia troppo tardi.

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty: Black Ops 3 – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

God of War

InFamous: Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Ratchet & Clank

Resident Evil 7: Biohazard

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Uncharted 4: Fine di un Ladro

Until Dawn

Trovate l'elenco completo di tutti i titoli accedendo a PlayStation Store dalle vostre PS5 e dirigendovi nella sezione "Raccolte": al suo interno troverete elencati tutti i titoli della PS Plus Collection e potrete riscattarli uno dopo l'altro.

Una volta aggiunti al vostro catalogo, sarete liberi di scaricarli tutte le volte che vorrete — a patto di restare abbonati — anche dopo la loro rimozione: non possiamo dunque che consigliarvi di eseguire questa operazione il prima possibile.

Nel frattempo, gli utenti hanno già avuto la possibilità di provare con mano i giochi gratis di maggio: uno di questi ha già ottenuto un grande successo grazie al servizio in abbonamento, guadagnando addirittura oltre un milione di giocatori in 24 ore.