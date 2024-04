PlayStation Plus conferma un altro gioco gratis al Day One il 23 aprile

Sony continua a rivelare col contagocce le novità per il mese di aprile di PlayStation Plus, visto che da ora sappiamo che un altro gioco arriverà sul catalogo - al Day One - il 23 aprile prossimo.

I fan avranno presto modo di aggiungere propria raccolta i nuovi giochi mensili di PS Plus

Sappiamo già che la line-up di questo mese include ben 3 nuovi giochi gratis da riscattare sulle vostre console, uno dei quali è disponibile in esclusiva su PS5.

Così come, poche ore fa, è stato confermato che Dave the Diver entrerà a far parte della famiglia PlayStation via PS Plus.

Ora, attraverso il PS Blog, è stato confermato che sul catalogo Sony è in arrivo anche Tales of Kenzera: Zau, di Electronic Arts.

Tales of Kenzera: Zau è un gioco d'azione ed esplorazione in 2.5D che parla di come affrontare le emozioni e scoprire come l'amore ci dia il coraggio di andare avanti dopo una perdita devastante, e arriverà nel catalogo giochi di PlayStation Plus al lancio il 23 aprile 2024.

La descrizione ufficiale recita: «Vivi una toccante storia in solitaria ispirata al dolore dell'attore Abubakar Salim, e scopri come l'amore ci dà il coraggio di andare avanti dopo una perdita devastante. Nei panni di Zau, dovrai affrontare le tue stesse emozioni per diventare un degno Nganga: un guaritore spirituale».

E ancora: «Sfrutta i poteri cosmici del sole e della luna per sconfiggere spiriti inquieti, dai comuni guerrieri ai potenti Impundulu e GaGorib. Altera il tempo e cristallizza i nemici con il potere della maschera della luna, oppure scaglia lance infuocate con la maschera del sole in una serie di animazioni realizzate a mano con estrema cura.»

