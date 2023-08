PlayStation Plus, c'è un gioco gratis che ha già conquistato 100mila nuovi utenti

Dal primo agosto sono stati ufficialmente rilasciati i nuovi giochi gratis mensili di PlayStation Plus Essential: una selezione decisamente interessante, che potete già riscattare e scaricare sulle vostre console.

Il lancio di nuovi omaggi gratuiti è un evento ormai atteso costantemente dagli appassionati, dato che è uno dei motivi principali per cui tanti utenti scelgono di iscriversi al servizio in abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon), ma è anche interessante scoprire l'effettivo gradimento per alcuni titoli proposti sul servizio.

Uno dei giochi gratis più interessanti proposti questo mese è sicuramente Dreams, il titolo di Media Molecule che consente di creare giochi, incluso nel servizio in abbonamento proprio a pochi giorni di distanza dalla fine del supporto ufficiale.

L'occasione di poter provare con mano questo sorprendente strumento, che offre ovviamente anche la possibilità di giocare con le creazioni degli altri utenti, pare averlo già reso un successo inaspettato dell'estate, conquistando tantissimi giocatori.

Push Square segnala infatti che in poco più di 24 ore si sono già uniti almeno 100mila nuovi utenti alla community di Dreams: un dato visibile dalle statistiche riportate sul sito ufficiale creato appositamente da Media Molecule.

Numeri che fanno indubbiamente riflettere sulla scelta degli sviluppatori di interromperne il supporto: il successo ottenuto su PlayStation Plus dimostra che l'interesse nei confronti di Dreams è oggi più vivo che mai, complice la popolarità del servizio in abbonamento.

Chissà se le cose sarebbero andate diversamente se fosse stato introdotto nel catalogo con qualche mese in anticipo: in ogni caso, i fan sembrano aver decisamente gradito questo nuovo omaggio. E magari possiamo aspettarci l'uscita di nuove piccole sorprendenti produzioni tutte da scoprire al suo interno nelle prossime settimane.

Vedremo se anche con i giochi di Extra e Premium ci sarà lo stesso effetto di popolarità: per il momento, possiamo solo anticiparvi che sarà disponibile un atteso RPG già al day-one.