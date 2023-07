PlayStation Plus, ecco un gioco gratis di agosto (e lo potete provare ora)

PlayStation Plus offre molti giochi gratuiti ai propri iscritti, a cui se ne aggiungerà uno niente male ad agosto.

Gli utenti iscritti a PS Plus Extra possono accedere a un ampio catalogo di titoli, così come anche chi è iscritto a PS Plus Premium (trovate gift card dedicate su Amazon).

Nel frattempo, PlayStation Plus continua comunque a regalare giochi, come quelli che sono entrati nel catalogo di Extra e Premium di recente.

Ma altri se ne andranno proprio ad agosto: ecco l'elenco dei giochi che abbandoneranno il catalogo.

Ora, come riportato via PS Blog, Sea of Stars sarà disponibile al day-one come titolo del catalogo giochi di PlayStation Plus, il 29 agosto prossimo, mentre la demo è scaricabile da oggi.

«È incredibile per noi immaginare quanti altri giocatori in tutto il mondo potranno sperimentare Sea of Stars e unirsi alla conversazione intorno al nostro progetto», spiega Philippe Dionne, Level Designer di Sabotage Studio.

E ancora: «Dopo aver lavorato per cinque anni a questo gioco che ci sta così a cuore, ora siamo a poche settimane dall'uscita e siamo felici di condividere questo momento con la comunità PlayStation».

Sea of Stars è ambientato nel mondo di gioco di The Messenger, opera precedente dello studio. Narra la storia di due “Bambini del Solstizio” che combineranno i loro poteri per creare l’unica magia in grado di contrastare le mostruose creazioni dell’alchimista malvagio chiamato The Fleshmancer.

Nella nostra anteprima vi abbiamo spiegato che il gioco «è un inno accorato ai classici jrpg a turni di oltre vent'anni fa, ma vuole anche modernizzare molte delle meccaniche che hanno sempre tenuto a freno tutti i giocatori non avvezzi alle lungaggini del genere. A impreziosire il progetto, ci saranno infine le musiche del leggendario Yasunori Mitsuda, compositore di Chrono Trigger. Il gioco è in arrivo nel 2022.»

Restando in tema, PlayStation Plus si concede un regalo extra ad agosto, per pochi selezionati, che potranno vedere un film molto atteso in anticipo.