PlayStation Plus, a ottobre c'è un gioco gratis in più (ma non in Italia)

Da pochi giorni, il catalogo di giochi gratis di PlayStation Plus Extra e Premium si è ufficialmente aggiornato con ben 15 titoli in omaggio, senza costi aggiuntivi.

Il catalogo in abbonamento (trovate gift card per iscrivervi su Amazon) offre un numero notevole di chicche da recuperare.

Advertisement

A ottobre PS Plus Extra vi proporrà ben 11 giochi, mentre su Premium saranno disponibili 4 classici.

Il totale è dunque di 15 nuovi giochi gratis su PlayStation Plus, sebbene come riportato anche da PlayStationLifeStyle, i giocatori americani avranno un titolo extra aggiuntivo.

Il titolo in questione è il simulatore di treni A-Train Express, che è stato rilasciato solo in alcune regioni.

A-Train Express è un gioco piuttosto di nicchia che probabilmente molti non hanno mai sentito nominare, vista la sua disponibilità limitata.

Sony non è nuova all'annuncio di giochi di nicchia per PS Plus, ma questo non compare nell'annuncio ufficiale, probabilmente perché è stato originariamente rilasciato in Giappone, seguito da paesi come Corea del Sud, Brasile e Stati Uniti.

Il gioco non è quindi disponibile in altre regioni, compresa l'Europa e quindi anche l'Italia.

Per chi non lo sapesse, A-Train Express è un gioco per PS4 compatibile con il PSVR originale. I giocatori PS5 possono in ogni caso giocarci grazie alla retrocompatibilità della console current-gen di casa Sony.

Non dimenticatevi inoltre che PS Plus Premium non offre più soltanto giochi in omaggio: a partire da questo momento potete infatti godervi un ampio catalogo di film gratis.

Vedremo se il catalogo del prossimo mese di novembre ci riserverà in ogni caso sorprese interessanti, visto che alcune notizie sembravano suggerire l'imminente arrivo di The Last of Us Part II, che male non sarebbe.

Per concludere, la community ha scoperto che ci sono 7 giochi gratis che lasceranno il catalogo di PlayStation Plus a partire dal prossimo novembre di quest'anno.