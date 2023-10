PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili da ora 15 giochi gratis

Il catalogo di giochi gratis di PlayStation Plus Extra e Premium si è ufficialmente aggiornato: da questo momento tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento potranno divertirsi con ben 15 titoli in omaggio, senza costi aggiuntivi.

Naturalmente i titoli saranno ancora distribuiti tra produzioni moderne e grandi classici da riscoprire, questi ultimi riservati in esclusiva all'abbonamento Premium (trovate gift card per iscrivervi su Amazon).

Advertisement

Dopo aver già provato i nuovi giochi offerti su Essential, adesso è il momento dunque di scoprire i titoli del catalogo dei servizi in abbonamento più costosi: PS Plus Extra vi proporrà ben 11 giochi, mentre su Premium saranno disponibili 4 classici.

Il totale è dunque di 15 nuovi giochi gratis su PlayStation Plus, che vi riepilogheremo qui di seguito nella nostra lista completa:

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di ottobre 2023

Alien: Isolation | PS4

Dead Island Definitive Edition | PS4

Disco Elysium – The Final Cut | PS4, PS5

Eldest Souls | PS4, PS5

Elite Dangerous | PS4

FAR: Changing Tides | PS4, PS5

Gotham Knights | PS5

Gungrave G.O.R.E.

Outlast 2 | PS4

Röki | PS4, PS5

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes | PS4, PS5

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di ottobre 2023

Ape Escape Academy | PS4, PS5

IQ Final | PS4, PS5

SoulCalibur: Broken Destiny | PS4, PS5

Tekken 6 | PS4, PS5

Dopo diversi rumor che ne suggerivano l'arrivo, adesso SoulCalibur Broken Destiny e Tekken 6 sono arrivati ufficialmente sul servizio in abbonamento Premium, in sieme a tanti altri titoli imperdibili.

I giochi del mese proposti su Extra sono particolarmente interessanti: tra questi vi segnaliamo Gotham Knights e Disco Elysium, solo per fare un paio di esempi.

Tutti i giochi che vi abbiamo elencato sono già disponibili per il download: basterà semplicemente dirigervi all'apposita sezione dedicata a PlayStation Plus dalle vostre console e scegliere i titoli che più vi interessano.

Non dimenticatevi inoltre che PS Plus Premium non offre più soltanto giochi in omaggio: adesso potete infatti godervi un ampio catalogo di film gratis.

Vedremo se il catalogo del prossimo mese ci riserverà sorprese interessanti: una pubblicità ufficiale sembrava suggerire l'imminente arrivo di The Last of Us Part II.