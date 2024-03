I giochi gratis di Ubisoft+ arrivano su PlayStation Plus: ecco i dettagli

Ubisoft+ è da oggi uno dei servizi a cui potranno accedere gli abbonati a PlayStation Plus, che in alcuni tier di abbonamento potranno godere di una selezione di giochi del publisher transalpino.

Il servizio che permette di accedere ai più blasonati titoli di Ubisoft, come Assassin's Creed Valhalla che trovate comunque su Amazon, ora espande la sua portata.

Il catalogo di Ubisoft+ è stato per tantissimo tempo all'interno di Game Pass, con i giocatori Xbox che hanno potuto inserire anche i giochi Ubisoft nella loro routine quotidiana.

Ora potranno farlo anche gli utenti PlayStation, perché Ubisoft+ è da oggi uno dei vantaggi del servizio della casa nipponica.

Sarà possibile giocare a "un catalogo curato di pluripremiati giochi" Ubisoft con Ubisoft+ Classics, ora disponibile per abbonamento autonomo su PlayStation Store, ed è incluso con l'abbonamento PlayStation Plus Extra o superiore.

Come spiegato anche sul sito di PlayStation, Ubisoft+ Classics su PlayStation sarà disponibile come abbonamento a €7,99 al mese, nel caso non abbiate un abbonamento PS Plus con dei tier compatibili per riscattare il vantaggio.

Tra i franchise inclusi ci sono Assassin's Creed, Far Cry e Tom Clancy's Rainbow Six, giusto per citare i più importanti oltre a For Honor, Child of Light e l'intera selezione che potete consultare sul sito dell'iniziativa.

Non c'è Skull and Bones, che non è piaciuto nemmeno a Phil Spencer visto che l'ha giocato pochissimo nonostante sia un AAAA.

E pensare che c'è stato un periodo in cui Ubisoft+ non era incluso all'interno di Game Pass, mentre ora la situazione è leggermente cambiata.

Tutto questo non cambia la classica situazione mensile degli abbonati a PlayStation Plus, ovviamente, che potranno riscattare come sempre i giochi gratis inclusi nell'abbonamento.

Quelli di marzo sono stati già svelati qualche tempo fa, e potete recuperare la lista a questo indirizzo.