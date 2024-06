PlayStation PC non esiste più: ora cambia ufficialmente nome

Sembra che Sony abbia deciso di rinunciare a sorpresa al brand PlayStation PC, nato quasi 3 anni fa per evidenziare tutte le esclusive PS Studios in arrivo su computer.

Un marchio che aveva reso evidente fin da subito la forte volontà di Sony di espandere la propria influenza nel mercato PC, cosa poi effettivamente avvenuta anche grazie soprattutto al successo di Helldivers 2 e, più recentemente, anche agli ottimi numeri ottenuti da Ghost of Tsushima Director's Cut (trovate la versione PS5 su Amazon).

E forse proprio per questo motivo sembra particolarmente sorprendente la scelta di cambiare nome alla propria etichetta di editore per i videogiochi su PC, già attiva da questo momento e che ha deciso di rinunciare ufficialmente al marchio "PlayStation PC".

Su Steam viene infatti segnalato un nuovo publisher per tutte le produzioni attualmente disponibili, indicato con l'etichetta "PlayStation Publishing LLC", molto più generica e che evidentemente intende non fare distinzioni tra giochi PC e PlayStation.

Forse una mossa adottata anche in virtù della volontà di lanciare service game al day-one su console e PC, come già avvenuto con il già citato Helldivers 2 e come avverrà a breve con Concord, che non sarà, come prevedibile, un gioco gratuito.

Ovviamente, per i giocatori non cambierà assolutamente nulla dopo questa modifica: si tratta infatti semplicemente di un rebranding interno, che non avrà alcun tipo di conseguenza sui videogiochi precedentemente acquistati.

Resta tuttavia una scelta interessante, considerando che PlayStation PC era una definizione che rendeva evidente non solo che si trattava di una divisione diversa, ma sottolineava anche le ambizioni per il mercato PC. In ogni caso, non è comunque qualcosa che dovrebbe portare conseguenze per i giocatori.

Magari nelle prossime settimane arriveranno dei chiarimenti al riguardo, anche se preferiremmo avere maggiori certezze sulla gestione del PSN per i giochi PC, sulla quale ultimamente PlayStation ha fatto più confusione che altro.