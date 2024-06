PlayStation fa confusione con il PSN per i giochi PC (e ora li vende direttamente)

La rivoluzione dei giochi PlayStation disponibili su PC è stata una di quelle che ha cambiato per sempre i piani del gigante giapponese, e ora i titoli degli Studios possono essere comprati anche tramite Direct PlayStation.

Come Ghost of Tsushima Director's Cut, uscito in origine per PlayStation (lo trovate su Amazon), che adesso è disponibile sulla piattaforma di Sony.

La chiave Steam di Ghost of Tsushima può essere comprata dal sito di Direct, come potete vedere qui, e si riceverà il codice da inserire direttamente sulla piattaforma di Valve.

In questo modo, probabilmente, Sony riesce ad aggirare almeno in parte la percentuale che gli store digitali richiedono nella compravendita dei prodotti.

Sul sito viene specificato che si riceverà unicamente una chiave per Steam, in questo caso, ma c'è una strana specifica per quanto riguarda la necessità dell'account PSN per giocare su PC.

Tra le domande frequenti troviamo, infatti:

«Ho bisogno di un account PSN per giocare ai giochi PlayStation su PC? No, al momento non hai bisogno di un account PSN per goderti i giochi PlayStation Studios su PC, ma avrai bisogno di un account Steam per riscattare il tuo codice voucher. Alcuni dei nostri titoli PlayStation Studios offrono anche incentivi per collegare i tuoi account Steam e PSN.»

Questo sembra andare contro le dichiarazioni precedenti di PlayStation, per cui anche i prossimi God of War Ragnarok e Until Dawn su PC avranno bisogno di un account PSN per essere avviati.

È necessario che Sony faccia chiarezza al più presto per quanto riguarda questo elemento, perché sempre più giochi PlayStation stanno per arrivare su PC. Dallo State of Play, infatti, la lista dei giochi in arrivo sulla piattaforma è sempre più ampia.

Per non parlare del momento in cui PlayStation sbarcherà sul mercato mobile, visto che è il prossimo obiettivo della compagnia nipponica.