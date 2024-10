PlayStation Network di nuovo online: «Ci scusiamo per l'inconveniente»

Il PlayStation Network sta finalmente tornando online dopo un'interruzione davvero lunga e che ha impedito agli utenti di giocare per ore.

Sony sta lavorando per ripristinare completamente il servizio, che ha colpito tutte le console PlayStation supportate e altri servizi che richiedono l'accesso PSN.

L'interruzione ha evidenziato ancora una volta i problemi legati alla mancanza di una vera modalità offline per molti giochi focalizzati sul single-player su console PS5 (che trovate su Amazon).

L'account X/Twitter giapponese Ask PlayStation ha dichiarato che Sony stava indagando e portando avanti il lavoro di ripristino, scusandosi per l'inconveniente (via IGN US).

«Ci scusiamo sinceramente per qualsiasi inconveniente causato», ha affermato Sony.

Al momento della pubblicazione, la pagina di stato del servizio PSN mostrava ancora avvisi su diverse aree, tra cui gestione account, gioco e social, PlayStation Video e PlayStation Store.

Tuttavia, gli utenti segnalano che il PSN sta lentamente tornando online in varie regioni, inclusa l'Italia.

L'interruzione del PSN solleva in ogni caso nuovamente alcuni interrogativi sulla dipendenza da internet anche per i giochi single-player.

"Does it play?", ossia un account che testa i giochi commerciali per assicurarsi che funzionino offline, ha commentato ironicamente: «Meno male che abbiamo internet così non siamo influenzati dai servizi offline. Oh, aspetta, non funziona così.» Non ha tutti i torti, a quanto pare.

Questo evento arriva inoltre in concomitanza con l'ammissione da parte di Sony che i recenti cambiamenti alla schermata principale di PS5, che hanno sostituito l'artwork unico dei videogiochi con pubblicità, sono stati a quanto pare un semplice "errore tecnico".

Restando in casa PlayStation, dall'apertura dei preordini di PS5 Pro sembra che la console PlayStation sia andata un po' peggio del previsto, in termini di vendite.

Parlando invece ci cose più liete, sono arrivati i nuovi giochi gratis riscattabili su PlayStation Plus Essential nel mese di ottobre 2024: ecco la lista completa con tutti i link.