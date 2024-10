PSN è down: impossibile giocare online su PS5 [Agg.]

Aggiornamento ore 10.24:

Sebbene il servizio per lo Stato di PlayStation segnali ancora problemi, possiamo confermare che siamo riusciti a tornare online su PS5 e ad avviare giochi digitali.

Dovrebbe essere solo questione di tempo prima che arrivi l'annuncio ufficiale della risoluzione dei problemi, ma se doveste riscontrare ancora errori sarà necessaria un po' di pazienza.

Articolo originale:

Il mese di ottobre non è iniziato nel migliore dei modi per i fan PlayStation, che quest'oggi stanno avendo un brutto risveglio: tutti i servizi di PSN sono infatti improvvisamente down da circa 5 ore, nel momento in cui scriviamo questo articolo, rendendo impossibile accedere e giocare online sulle console di casa Sony.

La pagina dedicata allo stato dei servizi PlayStation Network, che trovate al seguente indirizzo, ci conferma infatti che ci sono problemi su tutte le categorie dedicate: account, giochi, social, video e perfino PlayStation Store.

Solitamente questi problemi sono sporadici e vengono risolti nel giro di pochi minuti, ma questa volta è già dalle 3.00 di questa notte che il problema si è verificato, senza alcun ulteriore aggiornamento ufficiale se non la conferma che Sony sta «cercando di risolvere il problema rapidamente».

Un grattacapo che colpisce soprattutto chi usufruisce di giochi digitali: chi possiede le edizioni standard di PS5 (che trovate su Amazon) può almeno riuscire a passare il tempo utilizzando giochi fisici, mentre tutti gli altri possono solo attendere che Sony riesca finalmente a risolvere il problema.

Come segnalato da The Verge, i giochi offline sembrano infatti funzionare ancora senza problemi, ma tutto ciò che concerne il database di PlayStation Network o che, in generale, richiede una connessione online non può attualmente essere utilizzato.

In assenza di ulteriori aggiornamenti non possiamo purtroppo dirvi con esattezza quando sarà possibile accedere nuovamente online su PS5, ma terremo gli occhi aperti per eventuali aggiornamenti e vi informeremo tempestivamente non appena si potrà tornare a giocare regolarmente sulle console.

Per il momento, insomma, possiamo solo sperare che non avevate in programma di spendere la mattinata giocando sulle vostre PS5.

Oltre ovviamente ad augurarci, in assenza di commenti ufficiali, che 5 ore siano state sufficienti per identificare il problema e che presto potremo tornare ad aggiornarvi con buone notizie al riguardo.