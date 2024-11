PlayStation ha già vinto i The Game Awards 2024 con i suoi giochi

I The Game Awards 2024 si avvicinano inesorabilmente e, a pochi minuti dalla pubblicazione delle nomination per i migliori giochi dell'anno, abbiamo già una indicazione interessante sull'andamento del 2024 in cui PlayStation domina, contro Nintendo che sparisce dalla manifestazione.

Oggi abbiamo appreso finalmente la lista dei giochi che il 12 dicembre verranno premiate durante la kermesse di Geoff Keighley, ed è interessante notare ora quali siano i publisher e i giochi più nominati.

PlayStation si porta a casa un primato molto importante, come è possibile notare dall'analisi delle nomination.

Astro Bot e Final Fantasy VII Rebirth sono infatti i videogiochi più nominati ai The Game Awards 2024, con 7 nomination ciascuno, tra cui il Game of the Year per entrambi. Sono entrambi prodotti PlayStation ovviamente, tra l'esclusività totale o temporanea che sia, con cui la casa nipponica si impone pesantemente sullo show.

Sony Interactive Entertainment è l'editore più candidato ai The Game Awards nel 2024 con 16 nomination nel suo portafoglio combinato, seguito da Square Enix e Xbox con 12 nomination ciascuna e Sega con 11.

È molto interessante vedere come, rispetto ad altri anni, Nintendo sia molto meno presente del solito.

Oltre a non avere nessuno dei suoi titoli nella lista dei migliori giochi dell'anno, laddove neanche The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è riuscito a prendersi un posticino nei sei giochi più importanti del 2024, nessuno dei giochi Nintendo del 2024 risulta almeno tra i "più nominati" (ma lo trovate comunque su Amazon).

Questo dimostra come il 2024 sia stato un anno di transizione per Nintendo e di consolidazione per PlayStation che, nonostante alcuni grandi scivoloni come Concord (che comunque tornerà in qualche modo), è riuscita comunque a costruire una lineup importante di prodotti videoludici.

Un anno di transizione che porterà senz'altro verso Nintendo Switch 2, che la gente è sempre più impaziente di vedere a quanto pare.