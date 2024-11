Concord è sparito nel nuovo trailer di Secret Level

Secret Level è uno dei progetti più interessanti per gli amanti dei videogiochi, e non solo, e Prime Video ha mostrato un nuovo trailer in cui viene svelato quello che è il cast che andrà a impreziosire le storie antologiche... ma non Concord.

La serie antologica che debutterà il prossimo 10 dicembre sulla piattaforma streaming di Amazon metterà in scena tantissimi videogiochi diversi, con episodi che esploreranno i relativi mondi narrativi.

Tra questi anche Warhammer 40.000 Space Marine 2, con il titolo ispirato al mondo di Games Workshop (lo trovate su Amazon) che continuerà a raccontarsi all'interno dell'ambizioso prodotto seriale di Amazon.

Amazon Prime Video ha pubblicato un nuovo trailer per Secret Level, che finalmente ci mostra alcune scene inedite da buona parte dei quindici episodi dedicata a celebri videogiochi, dove ognuno degli episodi affronta un titolo specifico.

Così come il cast, che comprende nomi del calibro di Arnold Schwarzenegger (Terminator), Kevin Hart (Jumanji), Keanu Reeves (John Wick), Temuera Morrison (The Book of Boba Fett), Ariana Greenblatt (Barbie), Emily Swallow (The Mandalorian), Gabriel Luna (The Last of Us), Ricky Whittle (American Gods), Patrick Schwarzenegger (The White Lotus), e Merle Dandridge (The Last of Us). Tra i doppiatori figurano anche Laura Bailey (The Legend of Vox Machina) e Claudia Doumit (The Boys).

Tuttavia, dei tanti videogiochi mostrati all'interno del filmato, non c'è ancora Concord.

Il che è molto strano, come potete vedere qui sopra, perché proprio Tim Miller aveva confermato che la sfortunata esclusiva PS5 sarebbe stata ancora parte dello show.

Secondo l'autore, Secret Level è il modo migliore per esprimere il potenziale del titolo, nonostante la fine che ha fatto qualche settimana fa.

A questo punto non ci resta che attendere che arrivi la serie, per capire cosa ne sarà di quest'ultima occasione per Concord di mostrarsi.

Parlando di prodotti ispirati ai videogiochi, Netflix sta rispondendo a Secret Level con quello che si prospetta un gran finale di un capolavoro, ovvero Arcane di cui abbiamo visto i primi episodi in anteprima.