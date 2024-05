Dopo il mercato PC, PlayStation punterebbe al mobile

Sony ha da poco aumentato la produzione di giochi su PC, sebbene a quanto pare presto il publisher potrebbe decidere di spingere il piede sull'acceleratore anche del mercato mobile.

Aziende come HoYoverse hanno dimostrato che titoli del calibro di Genshin Impact e Honkai: Star Rail - che hanno avuto successo su PS5 e PC - possono funzionare anche su dispositivi mobili.

PlayStation ha cercato di creare una filiale mobile all'interno della sua azienda per anni, acquisendo lo sviluppatore Neon Koi e attraversando alcuni cambiamenti di leadership, ma al momento non abbiamo ancora visto nulla di concreto.

Ora, però, le cose potrebbero presto cambiare: un annuncio di lavoro per un Mobile Platform Architect scoperto di recente (via PushSquare) rivela che Sony è ancora molto impegnata nel progetto.

La compagnia starebbe infatti cercando attivamente qualcuno che possa guidare lo sviluppo di un'infrastruttura che le permetta di sviluppare, pubblicare e gestire meglio i giochi mobile free-to-play.

Sebbene sia difficile ricavare altre informazioni dall'annuncio di assunzione, sembra che il candidato prescelto si occuperà della creazione di strumenti interni che aiutino a semplificare la gestione del catalogo mobile proposto da PlayStation.

In definitiva, ciò significa che al momento l'azienda è ancora impegnata nell'idea di creare giochi per smartphone.

Ciò non sorprende: il mercato mobile rappresenta un'enorme percentuale delle entrate dell'industria videoludica al giorno d'oggi e, con l'attuale linea di smartphone disponibili, non c'è una vera ragione per cui Sony non debba sviluppare per PS5, PC e mobile come stanno facendo molti sviluppatori cinesi e coreani. Staremo a vedere se queste decisioni daranno i frutti sperati.

