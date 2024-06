Altri due giochi dello State of Play arriveranno anche su PC

PlayStation continua ad utilizzare la sua comunicazione un po' malandrina perché, contrariamente a quanto mostrato durante l'ultimo State of Play, ci sono molti più giochi del previsto che arriveranno anche su PC.

Mentre Hermen Hulst, prossimo a diventare nuovo CEO PlayStation, ha sottolineato con forza che le esclusive single player PS5 non arriveranno mai al day-one su PC, sono sempre di più i titoli venduto come esclusive PlayStation ad arrivare anche altrove al di fuori della nuova generazione (la trovate su Amazon).

Tra i prodotti mostrati durante l'ultimo State of Play (qui trovate tutti gli annunci) ci sono, tra gli altri, Ballad of Antara e Infinity Nikki.

Infinity Nikki promette un'avventura open world basata sulla modache porterà la stilistaNikki attraverso più nazioni "ognuna con una cultura e una storia uniche".

Ballad of Antara, invece, è un nuovo gioco di ruolo d'azione con più personaggi protagonisti con le loro classi, abilità e storie. Almeno uno di questi personaggi trascorrerà il tempo trascinando sulla schiena un bambino, una giovane ragazza la cui missione è "annullare la devastazione arrecata a questo mondo desolato".

Due videogiochi che sono stati raccontati, nel trailer dell'evento PlayStation, come videogiochi esclusivi PS5 ma che in realtà non lo sono affatto.

Come riporta PC Gamer, Ballad of Antara uscirà infatti anche su PC, mentre Infinity Nikki avrà addirittura anche una release su PlayStation 4, oltre che su PC.

Questa comunicazione non è stata data allo State of Play, ma è possibile scoprirla unicamente con una ricerca tramite le pagine ufficiali dei produttori dei due giochi. Una cosa che PlayStation ha fatto molte volte in passato e che, francamente, speravamo di non vedere più.

E questo nonostante sia Infinity Nikki e Ballad of Antara abbiano avuto anche due articoli sul PlayStation Blog, ma in nessuno dei due casi viene menzionato il fatto che i giochi verranno pubblicati anche fuori da PS5.

Parlando di giochi PlayStation in arrivo su PC, stavolta chiaramente, anche Until Dawn farà il suo ritorno con un remake che, per ora, non convince granché.