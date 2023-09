PlayStation continuerà a concentrarsi su giochi «belli e ricchi di narrazione»

PlayStation è in grado di realizzare storie per giocatore singolo davvero appassionanti, e a quanto pare il trend continuerà a lungo.

Giochi come l'ormai imminente Marvel's Spider-Man 2 (che potete prenotare su Amazon) sembrano confermare come i single-player in casa Sony non moriranno mai.

Advertisement

Del resto, l'anno che sta chiudersi a quanto pare ha fatto la fortuna dei giocatori che preferiscono un buon vecchio gioco per giocatore singolo.

Ora, come riportato anche da GamingBible, in un recente Q&A con il capo di PlayStation Jim Ryan, è stato confermato che il single-player rimarrà un obiettivo importante per l'azienda anche in futuro.

«Continueremo a pubblicare i giochi che ci hanno aiutato così bene nel corso degli anni», ha spiegato Ryan in risposta a una domanda sul bilanciamento tra single-player e live service, un aspetto che sappiamo PlayStation sta cercando di espandere con l'acquisizione di Bungie.

«Questi giochi graficamente belli e ricchi di narrazione saranno la base del nostro business first-party», ha concluso Ryan.

Naturalmente è passato molto tempo da quando PlayStation ha annunciato ufficialmente un nuovo gioco single-player incentrato sulla storia. Infatti, dopo l'uscita di Marvel's Spider-Man 2 il mese prossimo, non abbiamo idea di cosa ci aspetta.

Sappiamo che Marvel's Wolverine è in fase di sviluppo, ma di ufficiale abbiamo ben poco. In ogni caso, le dichiarazioni di Ryan sono abbastanza per non farci temere che PlayStation abbandoni il single-player.

Del resto, tra The Last of Us. Bloodborne, God of War, Ghost of Tsushima e Horizon Zero Dawn, c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

Vero anche che le ultime acquisizioni di Sony sembravano confermare l'intenzione di investire sui giochi live service, ma senza ignorare le esperienze single-player.

Parlando proprio di un big PlayStation in arrivo. Insomniac Games ha svelato ufficialmente che Marvel's Spider-Man 2 è Gold, pertanto sarà puntualissimo nel suo appuntamento coi giocatori di tutto il mondo.