Il 2023 è stato dominato dai titoli single-player, e va benissimo così

I giocatori sono rimasti colpiti dai titoli di alta qualità usciti quest'anno, che hanno segnato il 2023 come un grande anno per i giochi single-player.

Mentre si avvicina la fine dell'anno e tutti iniziano a pensare a quale gioco sarà incoronato GOTY, molti hanno ripensato agli straordinari giochi usciti finora.

Negli ultimi mesi abbiamo messo mano a Tripla A notevoli su piattaforme Xbox, PlayStation, Nintendo e PC, come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Starfield, Sea of Stars e molti altri.

Sembra che ce ne siano per tutti i gusti, ma nessuno è stato più fortunato dei giocatori che preferiscono un buon vecchio gioco single-player.

All'orizzonte se ne prospettano altri, come il remake di Super Mario RPG, Marvel's Spider-Man 2 e Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (che abbiamo recensito in tempi non sospetti).

Questo non vuol dire che non ci siano stati anche dei solidi titoli multiplayer, ma non si può negare che il 2023 sia stato un anno brillante per chi vuole seguire una buona storia lontano dal trambusto dei server online.

L'utente di Reddit scarletandsophia ha tirato fuori la questione, affermando che: «È una bella soddisfazione vedere che quest'anno è stato dominato dai titoli per giocatore singolo con Baldurs Gate, Starfield, Phantom Liberty, ecc. dopo che varie società di videogiochi hanno passato anni a cercare di convincere la gente che non vale la pena giocarci».

I fan sono d'accordo e affermano che, sebbene i giochi per giocatore singolo siano sempre stati popolari, il 2023 ha ospitato parecchi titoli single-player, più che negli anni precedenti.

I fan si sono detti d'accordo, affermando che mentre i giochi per giocatore singolo sono sempre stati popolari, il 2023 ha ospitato finora alcuni titoli incredibili.

«È assurdo che tu non abbia nominato Zelda, ma sono comunque d'accordo», scrive un fan. «I JRPG stanno vivendo l'anno migliore dagli anni '90».

E ancora: «Giocatori single-player unitevi». Considerando che non abbiamo ancora finito con le grandi uscite di quest'anno, a quanto pare ci sarà da divertirsi ancora a lungo.

Vero anche che DLC molto tempo dopo il lancio, New Game+ a mesi dal debutto dimostra come sempre più single-player cercano di diventare "persistenti". Ma fa il bene del gioco?

