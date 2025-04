PlayStation ci riprova con Marathon, novità in arrivo

È passato un po' di tempo dal primo reveal di Marathon e, dopo un lungo silenzio, sembra che PlayStation e Bungie si stiano preparando al ritorno del titolo.

Il panorama dei giochi live service di Sony PlayStation si prepara a un nuovo capitolo, con indizi sempre più concreti che puntano a un imminente annuncio riguardante lo sparatutto multiplayer in sviluppo presso Bungie, autori di Destiny 2.

Come riporta PlayStation Lifestyle, gli account social ufficiali di PlayStation hanno recentemente aggiornato le loro immagini con elementi visivi legati a questo progetto, mentre lo studio di sviluppo ha iniziato a coinvolgere i fan in un gioco a realtà aumentata (ARG), alimentando l'attesa per un evento rivelazione.

La strategia di comunicazione si sta intensificando proprio mentre alcuni dataminer sono riusciti a estrarre diverse tracce audio dal gioco ancora non rilasciato, confermando l'accelerazione del progetto verso una presentazione ufficiale.

Secondo quanto riportato dal giornalista e insider Jeff Grubb, Sony avrebbe pianificato un importante evento per la prossima settimana.

Non è ancora chiaro se si tratterà di un reveal completo di Marathon o semplicemente di un aggiornamento sullo stato dei lavori, ma l'attività sui social media suggerisce che qualcosa di significativo sta per accadere nel futuro prossimo di PlayStation Studios.

Marathon rappresenta una scommessa fondamentale per Sony, considerando l'investimento sostanziale fatto per l'acquisizione di Bungie, completata a un costo considerevole e i cui frutti non sono ancora stati pienamente raccolti.

L'ultimo aggiornamento da partee di Bungie era molto lontano, addirittura l'ottobre del 2024, e neanche in quel caso si era visto granché.

Aspettiamo di avere altre informazioni concrete, mentre Bungie sta affidando il futuro di Destiny ad altre realtà con l'annuncio del nuovo episodio.

Ambientato nell'universo di Destiny, sviluppato e pubblicato da NetEase Games con licenza ufficiale di Bungie, Destiny: Rising porta i giocatori in un’avventura unica, in una timeline alternativa che esplora una narrativa ambientata dopo l'era dell'Oscurità: qui trovate tutte le informazioni su Destiny Rising.