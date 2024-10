Destiny Rising è ufficiale: ecco i dettagli del nuovo capitolo della saga di Bungie

Dopo tanti rumor finalmente è arrivata la conferma per il titolo mobile ambientato nel mondo di Destiny, si chiama Destiny: Rising e poche ore fa è arrivato finalmente l'annuncio ufficiale.

La notizia arriva da NetEase Games, che presenta il nuovo sparatutto sci-fi free-to-play per dispositivi mobili dello shooter di Bungie (lo trovate su Amazon).

È arrivata quindi la conferma dei tanti rumor emersi dei mesi scorsi, ma con tanti altri dettagli che raccontano il titolo mobile.

Ambientato nell'universo di Destiny, sviluppato e pubblicato da NetEase Games con licenza ufficiale di Bungie, Destiny: Rising porta i giocatori in un’avventura unica, in una timeline alternativa che esplora una narrativa ambientata dopo l'era dell'Oscurità.

Destiny: Rising offre un roster di eroi giocabili, ognuno con abilità e storie uniche, e una ricca varietà di modalità di gioco, sia in singolo che multiplayer.

I giocatori troveranno modalità iconiche della serie Destiny, ma anche nuove opzioni di gameplay, rendendo "l’esperienza dinamica e avvincente" sia in PVE che in PVP.

Dal punto di vista del gameplay, Destiny: Rising permette di scegliere tra una visuale in prima persona, come da tradizione, o una nuova visuale in terza persona, garantendo un’esperienza di gioco fluida e ottimizzata per dispositivi mobili. La precisione del controllo è garantita sia tramite touchscreen che con controller compatibili, permettendo ai giocatori di affrontare epiche battaglie con precisione.

L’esplorazione della Terra post-Collasso sarà un elemento centrale del gioco. I giocatori potranno visitare luoghi come Haven, un rifugio sicuro per i sopravvissuti e i Lightbearers, la misteriosa e gelida metro di Jiangshi e la desolata distesa del Red Sea Rift. Ogni area offrirà biomi sci-fi diversificati e storie nascoste da scoprire, in un mondo che lotta contro le tenebre per risorgere.

NetEase ha svelato ulteriori dettagli sul gameplay e sul team di sviluppo. Inoltre, è già possibile iscriversi alla closed alpha, che sarà disponibile a novembre, visitando il sito ufficiale del gioco.

Ethan Wang, Vice Presidente Senior di NetEase, Inc., ha espresso l’onore di collaborare con Bungie per portare l’esperienza di Destiny sui dispositivi mobili:

«Destiny è un franchise incredibile con una fanbase globale appassionata e dedicata. Come grandi fan, siamo entusiasti di poter offrire un RPG shooter ambientato nell’universo di Destiny ai giocatori mobile.»

Anche Terry Redfield, Direttore Creativo di Bungie, ha commentato l’operazione, dicendo di ritrovarsi entusiasta «di vedere i giocatori mobile vivere questa nuova interpretazione dell’universo di Destiny.»

Parlando di storie e spin-off, c'è uno scrittore che intanto sta facendo causa a Bungie per aver copiato la storia di Destiny 2.