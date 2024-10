Nel caso vi interessi ancora, Marathon non è sparito: ci sono novità

Vi siete dimenticati di Marathon? È normale perché il titolo è stato annunciato più di un anno fa, e da allora Bungie non ha dato più aggiornamenti su questo progetto.

C'è da dire che Bungie sta passando davvero un brutto periodo, con i licenziamenti di qualche tempo fa che a quanto pare hanno dilaniato il team di sviluppo anche nelle sue figure più importanti.

Advertisement

Anche Marathon ha perso figure apicali del team di sviluppo nel corso delle ristrutturazioni recenti, ma sembra che il titolo non sia comunque scomparso del tutto.

Dopo più di un anno di silenzio, il game director Joe Ziegler ha condiviso alcune informazioni essenziali, confermando l’introduzione di un sistema basato su classi con personaggi selezionabili chiamati “Runners” (tramite PCGamesN).

Ziegler è il nuovo game director che ha ereditato la direzione dei lavori su Marathon, e in questa nuova spiegazione nel video diario afferma che è ancora «presto per mostrare tutto in modo completo».

La struttura di gioco confermata include un sistema leggero di classi, dove i giocatori scelgono tra diversi Runners, ognuno dotato di abilità uniche e personalizzabili tramite equipaggiamenti trovati in-game.

Svelato per la prima volta lo scorso anno, Marathon è il primo progetto inedito di Bungie da molti anni a questa parte, dopo Destiny 2 (lo trovate su Amazon). Bisognerà anche capire se la sua uscita eventuale sarà in grado di creare un impatto nell'industria, visto che il rischio è che possa uscire fuori tempo massimo in generale.

Aspettiamo di avere altre informazioni concrete, mentre Bungie sta affidando il futuro di Destiny ad altre realtà con l'annuncio del nuovo episodio.

Ambientato nell'universo di Destiny, sviluppato e pubblicato da NetEase Games con licenza ufficiale di Bungie, Destiny: Rising porta i giocatori in un’avventura unica, in una timeline alternativa che esplora una narrativa ambientata dopo l'era dell'Oscurità: qui trovate tutte le informazioni su Destiny Rising.