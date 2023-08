PlayStation 5 scontata di 100 euro, ma non per molto

Una novità interessante per chi desidera mettere le mani a prezzo scontato su PlayStation 5 Standard.

La console costerà presto 449.99 euro invece di 549.99 euro, ma per un periodo di tempo limitato e fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Sony ha infatti deciso di applicare uno sconto di ben 100 euro sul prezzo di listino.

Da quello che è stato comunicato, l'offerta sarà valida dal 25 agosto al 7 settembre 2023 presso i principali negozi fisici e online, mentre le disponibilità e scorte sono discrezione dei singoli rivenditori.

Se pensate di volerla prendere comodamente da Amazon, trovate il link diretto poco sotto.

PlayStation 5 Standard su Amazon

Ricordiamo ancora una volta che lo sconto verrà applicato solo a partire dalla giornata di venerdì, 25 agosto (sebbene al momento in cui scriviamo la console è comunque scontata del 9%, quindi potrebbe comunque fare al caso vostro, per evitare poi che le scorte finiscano).

I prezzi indicati sono quelli praticati su direct.playstation.com, pertanto potrebbero subire variazioni a discrezione dei rivenditori che aderiscono.

L'offerta è inoltre valida solo per la console PS5 con unità disco, ragion per cui se vi interessa la versione only digital dovete accontentarvi del normale costo della piattaforma.

Restando in tema PlayStation, ricordiamo anche che Sony ha da poco svelato prezzo e dettagli di PlayStation Portal (ossia la ex PlayStation Q), il nuovo device che include le caratteristiche principali del controller wireless DualSense, tra cui i trigger adattivi e il feedback aptico.

Ma non è tutto: da poche ore sono tornate le promozioni settimanali di PlayStation Store: la prima offerta a tempo è dedicata infatti a tutta la saga di Destiny.

Inoltre, la demo gratuita di Atomic Heart è da ora disponibile a sorpresa per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus Premium. Ecco come metterci sopra le mani.