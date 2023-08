PlayStation Store, la nuova offerta settimanale è "spaziale"

Il mese di agosto si sta ormai avvicinando verso la fine, portando via con sé — si spera — il caldo che ha invaso le nostre città: PlayStation Store ha deciso di celebrare questa occasione proponendo l'atteso ritorno delle offerte settimanali.

A differenza delle consuete promozioni disponibili sul negozio digitale (trovate le gift card dedicate su Amazon), si tratta di offerte che — per l'appunto — durano solitamente una settimana e sono dedicate ai titoli più amati dai giocatori su console. Ma non è questo il caso della nuova proposta, che durerà eccezionalmente ben due settimane.

La prima nuova offerta settimanale non poteva dunque che riguardare uno degli sparatutto multiplayer più amati di sempre: stiamo parlando della saga di Destiny, le cui numerose espansioni per entrambi i capitoli sono oggi in sconto fino al 67%.

Potete infatti scegliere di acquistare la collezione completa per il primo Destiny al 67% in meno o acquistare una o più delle numerose espansioni per Destiny 2, con sconti che vanno dal 50% al 67%: un'ottima occasione per poter affrontare una delle avventure multiplayer più amate a prezzi davvero ridotti.

Come vi anticipavamo in apertura, avrete più tempo a disposizione per poter approfittare di queste occasioni: le offerte settimanali termineranno infatti il 6 settembre alle ore 00.59.

Potete consultare nel dettaglio tutte le offerte direttamente dal PlayStation Store sulla vostra console, o più comodamente anche da smartphone o PC dirigendovi al seguente indirizzo.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che sono ancora disponibili i Saldi di Agosto, con tantissimi videogiochi imperdibili in offerta. Se siete indecisi su cosa scegliere, abbiamo anche selezionato per voi i migliori titoli acquistabili a meno di 10 euro.

Sembra ci siano anche novità molto interessanti in arrivo su PlayStation Plus: stando agli ultimi report, potrebbero essere in arrivo due picchiaduro storici tra i giochi gratis del servizio in abbonamento.