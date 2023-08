PS Plus Premium vi dà modo di provare un altro gioco gratis

PlayStation Plus Premium ha silenziosamente aggiunto una prova di gioco per Atomic Heart.

Lo sparatutto sviluppato da Mundfish (che trovate anche su Amazon) è stato lanciato per la prima volta a febbraio 2023 ed è disponibile senza costi aggiuntivi anche per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, per un qualche motivo la demo gratuita di Atomic Heart non compare nel catalogo PS Plus Premium.

La sua disponibilità è stata notata dagli utenti che sono capitati sulla pagina del PS Store del gioco, e possiamo confermare che è ancora così al momento in cui scriviamo.

La prova completa del gioco è quindi disponibile per gli utenti Premium per due ore, un tempo più che sufficiente se si considera che la storia principale può essere superata in un breve lasso di tempo, a seconda del proprio stile di gioco.

Secondo HowLongtoBeat, sono infatti necessarie circa 16 ore per completare la campagna, quindi due ore dovrebbero bastare per farsi un'idea del gioco e di ciò che è in grado di offrire.

Ricordiamo anche che Atomic Heart è stato oggetto di numerose controversie al momento dell'uscita. Lo sviluppatore di origini russe è stato infatti accusato di collaborare con i servizi di sicurezza del paese, provocando la richiesta dell'Ucraina di vietare il gioco.

Mundfish ha negato le accuse, mentre in seguito anche il compositore Mick Gordon ha annunciato che avrebbe donato i proventi del progetto alla Croce Rossa Ucraina.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato che «Atomic Heart è un progetto brillante, capace di mettere a tacere le voci maligne che puntavano il dito contro la buona riuscita di un'opera che si è rivelata in realtà ben al di sopra delle aspettative.»

Parlando ancora di PS Plus, sono state da poco rese note le 17 nuove aggiunte al pacchetto di giochi gratuiti di PlayStation Plus Extra e Premium.