Pikmin 1+2: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Finalmente sono state aperte le prenotazioni di Pikmin 1+2, raccolta dei primi due capitoli della serie per Nintendo Switch, inizialmente pubblicati per Nintendo GameCube

In Pikmin 1, il giocatore segue le avventure del Capitano Olimar, che, dopo un atterraggio fortunato su un pianeta inesplorato, scopre delle creature simili a piante chiamate "Pikmin". Usando le capacità uniche di questi esseri, Olimar cerca di ricostruire la sua nave, esplorando il pianeta.

Pikmin 2 aggiunge un nuovo personaggio, Louie, e più tipi di Pikmin, come quelli viola e bianchi. In questo seguito, il giocatore alterna tra Olimar e Louie, collaborando con i Pikmin per raccogliere tesori e ripagare i debiti. La dinamica di gioco si sviluppa sia in superficie che nelle grotte, equilibrando la strategia. Il titolo introduce anche una modalità di sfida locale per due giocatori.

Questo bundle, che combina i primi due giochi, offre una grafica migliorata e supporta i controlli di movimento. Entrambi i giochi presentano le modifiche apportate con le versioni "NEW PLAY CONTROL!" per Wii, rendendo le azioni in-game più semplici.

Pikmin 1+2 sarà disponibile dal 22 settembre 2023. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

