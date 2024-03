Phil Spencer avrebbe mollato il «Quadrupla-A» di Ubisoft... dopo soli 2 minuti

Sembra che il «Quadrupla-A» di Ubisoft — così il publisher aveva definito Skull and Bones per giustificarne il prezzo — non sia riuscito a convincere non solo molti fan, ma neanche il capo di Xbox.

Come molti fan sapranno, Phil Spencer ama provare tanti videogiochi diversi: non è raro vederlo online, per chi l'ha aggiunto ai propri amici, e vederlo sperimentare su un videogioco di ultima uscita per diverse ore.

Eppure, per quanto riguarda Skull and Bones (lo trovate su Amazon, se interessati) è accaduto un fatto decisamente insolito: pare infatti che il capo di Xbox abbia deciso di ripensarci e mollarlo... dopo appena 2 minuti di gioco.

A segnalare il fatto decisamente insolito è Gene Park di The Washington Post: come potete vedere nel seguente screenshot catturato dal suo profilo, risultano infatti solo 2 minuti sul «Quadrupla-A» di Ubisoft.

Un tempo di gioco che ovviamente non è minimamente sufficiente nemmeno per entrare in partita, ma che dovrebbe essere bastato per entrare nella schermata principale di gioco.

O, nel caso di Skull and Bones, probabilmente alla schermata che chiede l'associazione di un account Ubisoft: in entrambi i casi, è plausibile immaginare che Phil Spencer abbia deciso di ripensarci e passare a un altro dei suoi titoli in catalogo.

Non sappiamo se sceglierà o meno di riprendere il titolo piratesco di Ubisoft, ma la vicenda ha già scatenato l'ilarità di diversi giocatori — ed è difficile che non sia altrimenti, dato che è bizzarro mollare un gioco dopo così poco tempo.

Insomma, si può dire che Skull and Bones non se la sta passando proprio benissimo a livello di consensi, se consideriamo che ha venduto pochissime copie già nella prima settimana di lancio. E la situazione non è affatto migliorata.

Un titolo che non sembra aver divertito nemmeno la critica internazionale, a giudicare dalle medie voto disponibili su Metacritic.