Persona 6 si avvicina: spunta un presunto concept logo e il "colore" principale

Ormai sembrerebbe soltanto questione di tempo prima che SEGA e Atlus svelino ufficialmente il sesto capitolo di Persona: nelle ultime settimane si sono rincorsi diversi rumor legati al reveal, con le indiscrezioni più interessanti emerse proprio in queste ore.

L'insider Midori, molto affidabile per il mondo SEGA ma anche per tante altre novità legate ai videogiochi, ha infatti svelato un presunto logo concettuale dedicato proprio a Persona 6, confermando che sarebbe in sviluppo da ben prima del lancio di alcuni degli ultimi capitoli (via Twisted Voxel).

Midori specifica anche che questo non sarà il logo finale, ma è appunto solo un placeholder concettuale molto simile a quelli già realizzati per Persona 5: lo trovate qui di seguito.

Come i fan della serie sapranno, ogni capitolo principale della saga viene identificato con un colore specifico: se nel caso di Persona 5 (trovate l'edizione Royal su Amazon) era il rosso, per Persona 6 dovrebbe trattarsi del verde.

A dare conferma a questa teoria vi è anche una immagine ufficiale condivisa da Atlus per il 25esimo anniversario che mostra i protagonisti della saga, ma accanto a Joker vi è uno spazio vuoto occupato soltanto da un secchio di vernice verde.

Un'immagine condivisa addirittura 2 anni fa, ma che rivista dopo il reveal odierno sembrerebbe essere un'anticipazione del sesto capitolo lasciata in bella vista.

Midori ha anche anticipato che il tema portante di Persona 6 dovrebbe essere legato al concetto di "Yin e Yang": da capire se ci saranno due protagonisti principali o se questa tematica verrà affrontata in qualche altro modo nella trama di gioco.

Chiaramente, nonostante l'affidabilità dell'insider, non possiamo fare altro che invitarvi come sempre a prendere queste indiscrezioni con le dovute precauzioni, in attesa di conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più: stando ad ulteriori indiscrezioni, il sesto capitolo potrebbe arrivare su Xbox fin dal lancio.

Se volete ingannare l'attesa, vi segnaliamo che su PlayStation Plus Premium è stato appena aggiunto Persona 3 Reload tra i giochi gratis in prova.