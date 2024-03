Persona 6 su Xbox al day one è sempre più plausibile, c'è un nuovo indizio

Dopo un periodo in cui la serie di Persona non ha mai considerato troppo le piattaforme Xbox, Atlus e Microsoft hanno ritrovato una certa sintonia che, secondo un insider, potrebbe portare al lancio di Persona 6 su Xbox dal day one.

Oggi ci sono alcuni videogiochi della serie inclusi addirittura all'interno di Game Pass (a cui potete abbonarvi anche tramite Amazon), ma ci è voluto un grande lavoro di avvicinamento per riuscire a creare questa situazione.

E ora Persona 6 è in fase di pianificazione per le piattaforme Xbox, secondo un noto insider dell'industria.

Nate the Hate, più volte rivelatasi una voce affidabile, lo ha spiegato in una recente puntata di un podcast:

«Dalle informazioni che ho sentito, sembra che Persona 6 arriverà su Xbox. [...] Non sono al 100% sicuro se sarà il giorno stesso della versione PlayStation, ma considerando che i giochi di Persona sono stati pubblicati in contemporanea con le versioni multipiattaforma fino a questo punto, potrebbe essere una supposizione sicura da fare.»

Non è neanche la prima volta che si parla di Persona 6 su Xbox per altro, e vista la situazione generale tra Atlus e Microsoft sembra essere meno improbabile come prospettiva.

Persona 3 Reload è stato addirittura lanciato su Game Pass dal day one, un videogioco per altro straordinario descritto nella nostra recensione, in cui vi avevamo detto che «questo remake rappresenta uno dei punti più alti del genere, tanto su console quanto su PC. Per stile, sistema di combattimento, scrittura e quantità di contenuti siamo dinanzi ad una delle pietra angolari del genere, un titolo la cui importanza storica per il franchise di riferimento supera persino quella dei due successori, che pure gli sono superiori in tanti altri aspetti.»

