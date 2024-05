PlayStation Plus Premium, un big JRPG è il nuovo gioco gratis in prova

PlayStation Plus Premium ha deciso di riservare una nuova sorpresa agli utenti iscritti al piano più elevato del servizio in abbonamento: da questo momento è infatti disponibile un nuovo gioco gratis in prova, tra i più interessanti proposti fino a questo momento.

Il catalogo di giochi gratis in prova si è infatti aggiornato con Persona 3 Reload, il bellissimo remake del terzo capitolo della celebre saga JRPG, con una prova decisamente generosa.

Da adesso potete infatti provare senza alcun costo aggiuntivo le prime 3 ore di gioco senza dover spendere nemmeno un centesimo in più, come parte dei vantaggi riservati agli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium.

L'annuncio è arrivato direttamente dalla stessa Atlus, con un post pubblicato sui propri canali social nella scorsa nottata:

Una volta acquistata la versione completa di gioco (la trovate scontata su Amazon) potrete poi come sempre mantenere tutti i vostri progressi di gioco e riprendere da dove avete interrotto la prova.

Potete riscattare il vostro nuovo gioco gratis in prova accedendo alla pagina ufficiale di Persona 3 Reload sul PlayStation Store, selezionando l'apposito trial: in alternativa, potete dirigervi al seguente indirizzo ed eseguire la stessa operazione dal vostro browser.

Segnaliamo che questa prova gratuita non dovrebbe restare disponibile per sempre: il PlayStation Store ci segnala infatti che l'offerta rimarrà valida fino al 15 maggio 2025.

Avete, in altre parole, poco meno di un anno per decidere di provare le prime 3 ore di gioco di Persona 3 Reload.

Restando in tema di novità sul servizio in abbonamento, vi ricordiamo che questa settimana sono stati resi disponibili tutti i nuovi giochi gratis di maggio, con alcuni big decisamente imperdibili.

Tuttavia, è già stato confermato che altri big lasceranno il servizio dal prossimo mese: PlayStation Plus Extra e Premium rimuoverà ben 12 giochi gratis, tra i quali segnaliamo GTA V.