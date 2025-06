Prosegue ancora l'operazione "nostalgia" in casa Atlus, che nelle scorse ore ha finalmente confermato l'annuncio che era nell'aria da diverso tempo: il remake di Persona 4 è ufficialmente in sviluppo.

L'annuncio è arrivato nel corso dell'Xbox Games Showcase 2025 e fa seguito al già eccellente remake del terzo capitolo: attualmente non abbiamo ancora una data d'uscita, ma è già stato svelato un brevissimo teaser gameplay.

Da diverso tempo i fan si chiedevano però quando avremmo visto veri capitoli inediti della serie JRPG: effettivamente Atlus sembrava aver messo in standby la serie, anche se l'altrettanto eccellente Metaphor ReFantazio (che trovate su Amazon) è già stato rinominato da molti un "Persona 6" non ufficiale.

Oggi finalmente ci sono novità: con un post pubblicato sui propri profili social ufficiali, Atlus ha confermato l'intenzione di lavorare ai nuovi capitoli della serie, aprendo di fatto le porte a Persona 6:

«Stiamo preparando attivamente il futuro in quanto studio per lo sviluppo della serie Persona. Stiamo lavorando duramente per soddisfare le aspettative dei fan in tutto il mondo e il nostro lavoro procede bene. Per favore, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti».

Chiariamo che il messaggio non si riferisce allo sviluppo di Persona 4 Revival, che viene considerato un progetto a parte, ma un'anticipazione per quello che sarà il futuro del franchise.

Sembrerebbe dunque che lo sviluppo vero e proprio di Persona 6 non sia ancora iniziato, ma che in casa Atlus e P-Studio siano finalmente in corso i preparativi per il sesto episodio dela saga JRPG.

I fan potranno dunque incrociare le dita e augurarsi che possa davvero soddisfare le aspettative della community: dopo gli ottimi risultati ottenuti con Persona 5 Royal, i fan si aspettano solo il meglio da questo talentuoso studio.

In attesa di saperne di più, vi ricordo che Persona 4 Revival sarà disponibile al day-one su Xbox Game Pass Ultimate: abbiamo riepilogato per voi tutti i giochi gratis annunciati all'Xbox Games Showcase 2025.