Durante l'Xbox Games Showcase 2025 c'è stato ampio spazio per le produzioni in arrivo su Xbox Game Pass, servizio in abbonamento che rappresenta ormai la punta di diamante delle proposte gaming di casa Microsoft.

Nel corso dell'evento abbiamo assistito a tantissimi annunci e trailer, con ben 17 giochi gratis in totale confermati in arrivo sul piano Ultimate fin dal day-one (lo trovate su Amazon).

Il tutto è avvenuto come sempre con la comparsa di un logo sfuggente a fine filmato: abbiamo dunque deciso di riepilogarvi qui di seguito tutti i titoli già confermati, insieme alle rispettive date di uscita – dove disponibili, naturalmente.

Tutti i giochi Game Pass confermati all'Xbox Games Showcase 2025

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 | 11 luglio 2025

Grounded 2 | 29 luglio 2025

Gears of War Reloaded | 26 agosto 2025

Keeper | 17 ottobre 2025

Ninja Gaiden 4 | 21 ottobre 2025

The Outer Worlds 2 | 29 ottobre 2025

High on Life 2 | Inverno 2025

Super Meat Boy 3D | Early 2026

Aphelion | TBA 2026

At Fate's End | TBA 2026

Beast of Reincarnation | TBA 2026

Planet of Lana II: Children of the Leaf | TBA 2026

Resonance: A Plague Tale Legacy | TBA 2026

There Are No Ghosts at the Grand | TBA 2026

Call of Duty: Black Ops 7 | TBA

Clockwork Revolution | TBA

Persona 4 Revival | TBA

Anche gli account ufficiali sociali di Xbox Game Pass hanno deciso di confermarci tutti i giochi gratuiti in arrivo: tuttavia, il loro post sul tema si è dimenticato di Beast of Reincarnation, nuova ambiziosa produzione di Game Freak.

È plausibile immaginare che si sia trattata davvero di una semplice dimenticanza: posso infatti confermarvi che anche il trailer pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Xbox fa riferimento proprio all'uscita al day-one su Xbox Game Pass.

Come potete vedere voi stessi dall'elenco, non potevano ovviamente mancare numerose produzioni first-party, ma è altrettanto interessante vedere come Microsoft si sia assicurata la partnership per diversi giochi di terze parti molto interessanti.

Se volete rivedere tutti i trailer in questione, insieme a tutti gli altri annunci svelati nel corso dell'evento, vi rimando al nostro recap completo.