Yuri Lowenthal, storico doppiatore di Yosuke Hanamura in Persona 4, ha apparentemente confermato l’esistenza di un remake del celebre JRPG targato Atlus.

Il sospetto nasce da un post pubblicato sul suo profilo BlueSky, in cui l’attore scrive: «Mi stanno facendo causa in questo momento, per favore aiutatemi a trovare un avvocato».

Il messaggio, che potrebbe sembrare scherzoso o fuori contesto, è accompagnato da un’immagine sfocata di quello che sembra essere un commento rimosso o censurato, forse in riferimento a una rivelazione accidentale.

Alcuni fan ipotizzano che Lowenthal abbia detto troppo riguardo a un progetto ancora non annunciato ufficialmente e di cui si parla da giorni.

Il tutto è avvenuto a pochi giorni dall’Xbox Showcase previsto per giugno, dove molti si aspettano annunci importanti da parte di SEGA e Atlus, soprattutto dopo le voci insistenti su un remake completo di Persona 4, simile a quanto fatto con Persona 3 Reload (che trovate su Amazon).

Il post ha subito scatenato la community dei forum come quello di ResetEra, tra chi lo interpreta come una conferma indiretta e chi lo considera solo un trolling ironico, in linea con l’umorismo abituale dell’attore.

Tuttavia, il tempismo del messaggio e l’assenza di una smentita ufficiale stanno alimentando le speculazioni.

Se si rivelasse vero, un remake di Persona 4 sarebbe un sogno per molti fan della serie: l’opera ha segnato una generazione, ma invecchiando ha mostrato i suoi limiti tecnici.

Insomma, dopo il successo di Persona 3 Reload (recensito qui dal nostro impeccabile Gianluca Arena), Atlus avrebbe tutte le carte in regola per dare nuova vita anche a Inaba e al suo misterioso Midnight Channel.

Che l’Xbox Showcase ormai alle porte possa essere davvero il palco perfetto per l’annuncio che i fan attendono a braccia aperte? I segnali ci sono tutti. Non ci resta quindi che attendere e sperare.