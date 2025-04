L'annuncio di Persona 4 Remake potrebbe essere imminente

Sembrerebbe che Atlus si stia preparando a riportare in auge uno dei suoi JRPG più amati, con un potenziale remake del quarto episodio di Persona.

Dopo l'eccellente lavoro svolto con Persona 3 Reload (che potete recuperare su Amazon), lo studio giapponese sembrerebbe voler ripetere l'esperienza anche con un probabile "Persona 4 Remake", a giudicare dagli ultimi indizi trapelati in rete.

Come ci segnala infatti Persona Central, proprio nella giornata di ieri 21 aprile è stato rinnovato il dominio web "p4re.jp", attualmente inaccessibile al pubblico.

Un dominio molto simile a quelli registrati per precedenti capitoli: per fare alcuni esempi, il sito web per Persona Q2 è accessibile all'indirizzo "pq2.jp", così come quello di Persona 5 Royal era invece accessibile su "p5r.jp".

Questo nuovo indirizzo web sembrerebbe dunque anticipare l'esistenza di Persona 4 Remake, anche se va detto che non possiamo confermare con assoluta certezza che l'indirizzo web sia di proprietà di Atlus: l'autore del dominio ha infatti richiesto di tenere la propria identità anonima.

Le enormi somiglianze lascerebbero però immaginare un annuncio in vista: solitamente Atlus registra infatti nuovi domini solo pochi giorni prima di un reveal ufficiale, che potrebbe dunque arrivare nel corso delle prossime settimane.

E chissà che non possa essere proprio Persona 4 Remake uno degli annunci a sorpresa dell'Xbox Games Showcase 2025, dato che Xbox negli ultimi anni ha lavorato a stretto contatto con Atlus per supportare la saga sulle proprie console.

Ovviamente allo stato attuale posso solo invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso, in assenza di comunicati ufficiali o eventuali chiarimenti sulla questione: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Di sicuro il remake del quarto capitolo di Persona sarebbe una mossa molto apprezzata dal pubblico, dopo che ha già potuto apprezzare l'ottimo porting dell'edizione Golden sulle piattaforme moderne.