Perché in Baldur's Gate 3 ci sono così tante decapitazioni? Larian svela un "segreto"

Il mondo di Baldur's Gate 3 può essere decisamente brutale, come è particolarmente evidente dai numerosi cadaveri che incontrerete durante il vostro cammino — e a cui potreste aver deciso di contribuire, anche se non vi giudicheremo per questo.

Eppure, c'è un dettaglio che aveva incuriosito molti appassionati: durante la vostra avventura, è infatti quasi impossibile non notare che tantissimi corpi caduti in battaglia sono misteriosamente... senza testa.

Advertisement

Evidentemente, nell'universo di Baldur's Gate (trovate i capitoli originali su Amazon) è normale consuetudine quella di finire i propri avversari con decapitazioni in piena regola: ma qual è il motivo di questa insolita pratica?

Se vi aspettavate qualche spiegazione in linea con la lore narrata in Baldur's Gate 3, purtroppo dobbiamo deludervi: in un'intervista rilasciata a Wizards of the Coasts (via Eurogamer.net), Larian Studios ha spiegato che si è trattato semplicemente di un trucco... per non dover scrivere inutilmente molti altri dialoghi.

In Baldur's Gate 3 è infatti possibile apprendere anche una magia in grado di farci parlare con i morti, ma data la brutalità di questo mondo ciò avrebbe significato introdurre centinaia di dialoghi — senza magari riuscire neanche a dare informazioni utili ai giocatori.

La soluzione? Procedere con il "taglio della testa" in senso letterale per molti cadaveri, così da limitare l'utilizzo di questa abilità speciale:

«Il trucco che utilizziamo è che [potete parlare con] ogni morto che abbia ancora la testa. Quindi, vedrete tantissime persone decapitate nel gioco — è così che abbiamo risolto il problema».

Insomma, un retroscena molto interessante ma che, se pensiamo alla quantità di dialoghi già presenti in Baldur's Gate 3, ha sicuramente senso: meglio concentrare gli sforzi degli sviluppatori per coinvolgere il più possibile i giocatori, piuttosto che spingerli a poter parlare con ogni singolo cadavere lungo la strada portando a potenziali perdite di tempo — sia per gli utenti stessi, con conseguenti delusioni, che per gli sviluppatori che necessitano di tener conto delle loro scelte.

In ogni caso, Larian Studios vuole che voi affrontiate la campagna nel modo che ritenete più opportuno: anche stabilendo alleanze quantomeno dubbie, come dimostra l'attenzione riservata a Minthara nell'ultimo hotfix.

Non è chiaro se sia stato fixato il cosiddetto "Shadowboxing", un trucco abbastanza brutale con cui è possibile finire la campagna anche in meno di 5 minuti, ma quel che è certo è che adesso i nostri eroi dovrebbero essere un po' meno "focosi".