Baldur's Gate 3 è lunghissimo, ma alcuni lo finiscono in meno di 5 minuti

Baldur's Gate 3 vi porterà ad affrontare una campagna estremamente longeva, che può arrivare facilmente oltre le 70 ore di gioco... oppure si concluderà in meno di 5 minuti, se deciderete di effettuare l'ultima folle strategia scoperta dagli speedrunner.

L'ultima fatica di Larian Studios è sicuramente uno dei giochi del momento e, data la sua già citata longevità, era inevitabile che fosse analizzato dagli speedrunner per scoprire i modi migliori per "romperlo" e finire l'avventura il prima possibile.

Ebbene, la terza avventura del franchise di Baldur's Gate (trovate i capitoli originali su Amazon) è stata ufficialmente sottomessa, grazie a una nuova folle strategia adoperata dalla speedrunner Mae, intitolata "Shadowboxing".

E adesso vi spieghiamo il perché: i giocatori dovranno scegliere di utilizzare Gale come personaggio giocabile, scegliere le magie Enhance Leap e Feather Fall per saltare i combattimenti... per poi uccidere brutalmente Shadowheart e piazzarne ciò che ne resta in una scatola (via Dexerto). Da qui il termine Shadowboxing, per l'appunto.

Per qualche bizzarro motivo, eseguire questa operazione per poi assicurarsi che non possa più tornare in vita, in questo caso cremando la scatola, ci farà saltare del tutto il secondo atto del gioco, portandoci al boss finale. A quel punto, basterà eseguire una determinata scelta per concludere ufficialmente la nostra avventura nell'universo di Baldur's Gate 3 in meno di 5 minuti.

La speedrunner Mae è riuscita a raggiungere un record di 4 minuti e 15 secondi utilizzando questa folle strategia: se siete curiosi di vederla in azione, vi lasciamo il catturato video qui sotto, pur avvertendovi che potreste naturalmente incontrare spoiler sulla trama e su un finale in particolare.

Mae ha già ottenuto diversi record legati a Baldur's Gate 3, incluse le cosiddette "speedrun sexy", di cui potete facilmente immaginare l'obiettivo. Vedremo se sarà in grado di migliorarsi ulteriormente o di scoprire nuovi bizzarre strategie.

Sarà anche interessante capire se Larian Studios deciderà di intervenire sistemando questo curioso glitch: del resto, gli sviluppatori hanno già rilasciato patch particolarmente corpose.

Nel frattempo, Baldur's Gate 3 è già disponibile su PS5 grazie all'accesso anticipato: se avete notato problemi con l'HDR, potreste provare alcune soluzioni temporanee.