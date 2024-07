Per Xbox non c'è più bisogno di comprare una Xbox, ora

È sicuramente un momento di trasformazione per Microsoft e Xbox, e lo dimostra l'ultima pubblicità in cui l'azienda dichiara che non avete più bisogno di una Xbox in futuro.

Puntando completamente su Game Pass (vi abbonate tramite Amazon) dal punto di vista strategico, poche ore fa è stata lanciata una nuova campagna promozionale in cui viene espresso chiaramente il fatto che non serve una Xbox per giocare ai giochi Xbox.

Ovviamente non è una novità, ma è la prima volta che lo vediamo scritto in maniera così chiara tramite dei canali ufficiali, ed è uno di quei momenti in cui non si torna più indietro.

Per pubblicizzare l'arrivo di Game Pass su Fire Stick TV, tra le ultime implementazioni del servizio in abbonamento di cui vi abbiamo parlato, Xbox ha le idee chiare e consiglia ai consumatori delle nuove pratiche:

«Nessuna console? Niente paura», esordisce Xbox nel nuovo spot.

La soluzione di gioco viene approfondita anche nel sito ufficiale, in cui viene spiegato come giocare in cloud tramite Game Pass e senza console Xbox:

«Trasmetti in streaming centinaia di giochi di alta qualità direttamente sulla tua TV con Game Pass Ultimate tramite il cloud gaming. Prendi il tuo controller preferito per iniziare.»

Tra i "controller preferiti" viene suggerito anche l'acquisto di un controller PlayStation, a dimostrazione del cambio di mentalità e strategia di Xbox.

Sebbene è ovvio che si tratti di una pubblicità rivolta a Game Pass su Smart TV, è senz'altro una sensazione strana vedere l'azienda che, di fatto, sconsiglia al pubblico l'acquisto delle proprie console.

Ed è ancora più strano perché, giusto un mese fa, Microsoft aveva annunciato anche i nuovi modelli di Xbox, sorprendendo già di suo tutti quanti perché non si sentiva un grande bisogno di un aggiornamento hardware.

