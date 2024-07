Xbox Game Pass, disponibili 2 nuovi giochi gratis di luglio

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass possono approfittare da questo momento di 2 nuovi giochi gratis aggiunti al catalogo del servizio, disponibili per il download sia sulle console Xbox che su PC.

Si tratta della seconda distribuzione di giochi gratuiti del mese, dopo che nella scorsa settimana erano stati offerti per il download altri 2 titoli senza costi aggiuntivi.

Da adesso potete provare gratuitamente Cricket 24 e The Case of the Golden Idol, rispettivamente una simulazione sportiva e un'avventura investigativa punta e clicca.

Cricket 24 è l'ultimo capitolo delle simulazioni sviluppate da Big Ant Studios che sostituisce a tutti gli effetti il capitolo 22, rimosso da Xbox Game Pass nelle scorse ore: i giocatori potranno affrontare le più celebri nazionali di Cricket al mondo, oltre a scoprire la più celebre competizione di questo sport, ovvero il The Ashes.

The Case of the Golden Idol vi farà invece sfruttare le vostre capacità di deduzione per risolvere una serie di delitti a dir poco macabri, dopo che un idolo d'oro con poteri soprannaturali sembra lanciare sortilegi.

Entrambi i titoli sono già disponibili per il download su console e PC, ma potete giocarli anche in versione Cloud tramite l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate (che trovate su Amazon) per goderveli sui vostri dispositivi preferiti, senza bisogno di scaricare altri dati.

Qualunque sia la vostra piattaforma di preferenza, vi auguriamo come di consueto buon divertimento con i vostri nuovi omaggi del servizio in abbonamento di casa Microsoft.

Ma ricordiamo che le sorprese settimanali non sono ancora finite qui, perché da questo giovedì sarà disponibile un'altra doppietta di giochi gratis. Ovviamente, sulle nostre pagine vi ricorderemo tempestivamente quando arriverà il momento di prepararvi al download.

Nel frattempo, cogliamo l'occasione per ricordarvi che altri 5 giochi gratis lasceranno il catalogo a metà mese: vi consigliamo dunque di provarli finché siete ancora in tempo.