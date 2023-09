Un giocatore ha deciso di disintossicarsi per poter giocare a Starfield

Oggi, 1 settembre, è il gioco dell'inizio per l'Accesso Anticipato di Starfield, il nuovo big di Bethesda.

L'ormai celebre RPG dai creatori di Skyrim, che potrete giocare anche su Xbox Series S (disponibile su Amazon), sta per entrare nelle case di tutti i possessori di console Microsoft e PC.

Nella nostra recensione vi abbiamo del resto raccontato che «l’ambizioso sogno interstellare di Bethesda Game Studios si è trasformato in realtà in tutto quello che era ludicizzabile: non ci sono dubbi che ci passerete un’infinità di ore, e appena spenta la vostra Xbox vi accorgerete subito di volerci tornare per vivere nuove avventure.»

Ora, come riportato anche GamingBible, su Reddit è arrivata una storia di vita vissuta legata a doppio filo alla release di Starfield.

L'utente noto come LexB777 ha scritto: «Starfield è il motivo per cui ho deciso di disintossicarmi e oggi sono 31 giorni senza bere.»

«So che un videogioco è un motivo stupido per disintossicarsi, ma prendere la decisione di farlo per Starfield è ciò che mi ha fatto uscire dal mio ciclo e mi ha aiutato a vedere tutti i motivi più importanti per cui dovevo cambiare, e ce ne sono molti».

E continua: «Proprio ora, mentre stavo sistemando il PC, la TV e gli altoparlanti, preparando gli spuntini e il caffè, mi sono reso conto che sto per essere in grado di giocare a Starfield esattamente nel modo in cui speravo di poterlo fare quando ho deciso di disintossicarmi cinque settimane e mezzo fa. Sono vigile, energico, non stressato e sono fiducioso per il futuro per la prima volta in oltre cinque anni. Non vedo l'ora di viaggiare nello Starfield e di parlarne con tutti voi».

Il post ha superato i 5000 upvotes. «Congratulazioni amico, anch'io ho appena superato i cinque mesi, continua così», si legge in un commento. «È fantastico, amico! Sono fiero di te per essere rimasto sobrio, continua così, ce la puoi fare! Siamo quasi pronti per il decollo», scrive un altro giocatore.

Il gioco si starebbe in ogni caso già rivelando un successo, visto che la classifica dei titoli più venduti su Steam negli Stati Uniti mostra che Starfield occupa attualmente il primo posto, battendo Baldur's Gate 3.

Ma non solo: la media voto di Starfield su Metacritic è arrivata, e non sembra essere per niente male, relativamente a entrambe le versioni.