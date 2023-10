Payday 3 è un flop: Payday 2 ha il triplo di giocatori attivi

Il 2023 ha avuto molti giochi di successo ma, per la legge dei grandi numeri, produzioni come Payday 3 stanno inevitabilmente dall'altra parte nel gruppo di videogiochi che non ce l'hanno fatta.

L'atteso terzo capitolo della saga, che potete recuperare , non è riuscito a portare a termine il colpo perfetto ed ha trovato un imprevisto proprio al lancio.

Dopo il successo del secondo capitolo sembrava che Payday 3 potesse avere addirittura la strada spianata verso un nuovo trionfo, ma gli sviluppatori si sono dovuti rapidamente scusare con i giocatori per i problemi del gioco.

E, dopo i primi tentativi da parte di Starbreeze nel trovare una soluzione almeno preliminare ai problemi, ora è proprio Payday 2 ad aver surclassato il nuovo episodio della saga.

Come riporta PC GamesN, infatti, dopo il picco iniziale di 80mila giocatori attivi su Steam per Payday 3, i numeri sono crollati nel giro di qualche giorno arrivando al di sotto della soglia dei 10mila.

Il dettaglio importante è che Payday 2 si aggira intorno ai 40mila giocatori attivi ormai da un paio di mesi, con un picco di oltre 43mila nelle ultime 24 ore contro i 14mila e spicci di Payday 3.

Più di recente, Payday 2 può contare su 26.845 giocatori e Payday 3 su 8.625 giocatori, con un poco elegante rapporto di tre a uno.

Ovviamente un gioco come Payday 3 in quanto game as a service ha la possibilità di rimontare se Starbreeze inizierà a fare le cose giuste. Per ora, però, non possiamo non paragonarlo a Cyberpunk 2077 per la gestione del lancio, con tanto di team di sviluppo che promette di aggiustare presto il titolo.

A proposito di update e fallimenti, di recente Redfall ha avuto un aggiornamento in una situazione ben peggiore di quella di Payday 3, perché i giocatori non arrivano neanche a doppia cifra.