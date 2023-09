Payday 3, Starbreeze si prepara a rimuovere l'always online

Payday 3 non ha avuto esattamente un lancio ottimale, e considerata quanta attesa c'era per il ritorno dello shooter a base di rapine è una notizia ancora peggiore di quanto non potesse essere normalmente.

Non è servita neanche l'inclusione all'interno di Xbox Game Pass (sebbene lo possiate acquistare separatamente su Amazon) a dare un bello slancio al titolo di Starbreeze.

Per molti, per altro, Payday 3 è un gioco già morto per delle scelte degli sviluppatori che i fan non hanno affatto gradito.

Come molti titoli dell'epoca attuale anche lo shooter ha infatti l'obbligo di essere sempre connesso online, il cosiddetto "always online".

Un obbligo che non è solitamente un problema quando i giochi online funzionano tranquillamente, ma quando ci sono problemi fin dal lancio come nel caso di Payday 3 si fanno sentire di più e diventano decisamente invalidanti.

Per questo, come riporta VGC, gli sviluppatori stanno valutando di rimuovere questo requisito.

Starbreeze ha tentato di migliorare la connettività dei server e il matchmaking, ma lo studio ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che sta cercando di rimuovere o ridurre il requisito di essere sempre online.

«L'infrastruttura di matchmaking di Payday 3 non ha funzionato come testato e previsto», esordisce Starbreeze nella dichiarazione.

Come specifica successivamente il team, il software di matchmaking ha riscontrato un errore imprevisto, che lo ha reso incapace di gestire il massiccio afflusso di giocatori. Il problema ha causato una situazione irreversibile per il partner di matchmaking di terze parti di Starbreeze.

Il quale sta continuando a lavorare per migliorare e stabilizzare i sistemi online di Payday 3, cercando di tamponare gli ulteriori problemi emersi nei giorni scorsi.

In ogni caso Starbreeze è determinata nel voler sistemare il gioco a qualunque costo:

«Nel breve termine, ciò significa che l’obiettivo di Starbreeze è garantire l’esperienza del giocatore. A lungo termine, ciò significa valutare un nuovo partner per i servizi di matchmaking e rendere Payday 3 meno dipendente dai servizi online.»

Vedremo se Payday 3 riuscirà a tornare in carreggiata. Nel frattempo potete recuperare la nostra recensione, in cui vi avevamo detto che «abbiamo un salto di qualità a livello tecnico, un miglioramento del gameplay di base, missioni più stratificate ed appassionanti.»